Defiende Harfuch que estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum está funcionando

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que la estrategia de seguridad en México está funcionando y que los resultados “son medibles”.

García Harfuch compareció como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Senado de la República, donde afirmó que los indicadores son positivos en materia de seguridad, sin que eso signifique que ya no haya delitos.

“Pues cuando nosotros presentamos los avances de la Estrategia que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la República.

“Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios al día, que hay un 32 por ciento menos homicidios”, respondió tras ser cuestionado sobre el crimen del dirigente limonero Bernardo Bravo, ocurrido el pasado lunes.

El titular de la SSPC aseguró ante legisladores que se ha logrado un aseguramiento histórico de armas de fuego, drogas y narcolaboratorios.

“Más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército, por Marina, que todos los días de estrategia de seguridad estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, las operaciones, los miles de detenidos son en coordinación con los estados”, reiteró.

Al preguntarle cómo calificaría la estrategia de seguridad del gobierno federal, contestó que “está funcionando, los resultados son muy medibles, las cifras en materia de seguridad siempre son muy medibles”.

“Nosotros vamos a avanzar cada año en la pacificación del País, y este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos”, insistió.

Por otro lado, aseguró que también se ha avanzado en las capturas por delitos en materia de hidrocarburos.

“Las capturas, las detenciones se han venido dando en marzo cuando iniciamos una de las investigaciones más fuertes, porque han sido varias, también en marzo cuando hicimos el aseguramiento histórico de los millones de litros de diésel a los dos días también en otro operativo, preguntaron que cuándo iban a ser las detenciones y conforme son las investigaciones, meses después se cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes y así será en todos los casos”, aseveró.

Finalmente, dijo que más allá de una estrategia aislada, la reducción en índices de homicidio, la realización de detenciones y el debilitamiento de organizaciones criminales forman parte de un plan de trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales.