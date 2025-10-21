Detienen a seis en dos operativos ejecutados por Fuerza Civil en Linares, NL
Fuerza Civil detuvo a seis personas presuntamente dedicadas a la venta y distribución de drogas en Linares, Nuevo León, durante dos operativos
Monterrey, Nuevo León.- Seis personas que son señaladas por venta y distribución de drogas en Linares, Nuevo León fueron detenidas en dos operativos ejecutados por elementos de Fuerza Civil en ese ayuntamiento.
La primera intervención se realizó en el cruce de las calles Lomas Sendero y Microondas, en la colonia Lomas de Villesca, en donde el personal observó a cuatro personas que se encontraban alterando el orden público y cuyas características coincidían con las que traían para su localización.
Los sospechosos se identificaron como: Édgar “N”, de 18 años; Juan “N”, de 26 años, Francisco “N”, de 34 e Itzel “N”, de 19.
Tras una inspección precautoria les decomisaron: 100 dosis de una sustancia granulada con las características del cristal, dos básculas grameras, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.
En una segunda intervención en la colonia Tepeyac en el cruce de Microondas y Tlaxcala se percataron de la presencia de una motocicleta que era tripulada por dos sujetos cuyas características coincidían con las que traían para su localización.
Al ver la unidad policial excedieron la velocidad y estuvieron a punto de derrapar. Al interceptarlos se identificaron como: Francisco “N”, de 20 años y Francisco “N”, de 46.
A los sospechosos les aseguraron: 52 dosis de una sustancia granulada con las características del cristal, dos teléfonos celulares, dos básculas digitales, dinero en efectivo y una motocicleta.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.