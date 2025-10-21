$!Detienen a seis en dos operativos ejecutados por Fuerza Civil en Linares, NL

Monterrey, Nuevo León.- Seis personas que son señaladas por venta y distribución de drogas en Linares, Nuevo León fueron detenidas en dos operativos ejecutados por elementos de Fuerza Civil en ese ayuntamiento.

La primera intervención se realizó en el cruce de las calles Lomas Sendero y Microondas, en la colonia Lomas de Villesca, en donde el personal observó a cuatro personas que se encontraban alterando el orden público y cuyas características coincidían con las que traían para su localización.

Los sospechosos se identificaron como: Édgar “N”, de 18 años; Juan “N”, de 26 años, Francisco “N”, de 34 e Itzel “N”, de 19.

Tras una inspección precautoria les decomisaron: 100 dosis de una sustancia granulada con las características del cristal, dos básculas grameras, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.