Detienen a seis en dos operativos ejecutados por Fuerza Civil en Linares, NL

México
/ 21 octubre 2025
    Seis presuntos distribuidores de droga fueron detenidos por Fuerza Civil en Linares, Nuevo León; les decomisaron dosis de cristal, dinero, básculas y motocicletas Fotos: cortesía
Fuerza Civil detuvo a seis personas presuntamente dedicadas a la venta y distribución de drogas en Linares, Nuevo León, durante dos operativos

Monterrey, Nuevo León.- Seis personas que son señaladas por venta y distribución de drogas en Linares, Nuevo León fueron detenidas en dos operativos ejecutados por elementos de Fuerza Civil en ese ayuntamiento.

La primera intervención se realizó en el cruce de las calles Lomas Sendero y Microondas, en la colonia Lomas de Villesca, en donde el personal observó a cuatro personas que se encontraban alterando el orden público y cuyas características coincidían con las que traían para su localización.

Los sospechosos se identificaron como: Édgar “N”, de 18 años; Juan “N”, de 26 años, Francisco “N”, de 34 e Itzel “N”, de 19.

Tras una inspección precautoria les decomisaron: 100 dosis de una sustancia granulada con las características del cristal, dos básculas grameras, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.

En una segunda intervención en la colonia Tepeyac en el cruce de Microondas y Tlaxcala se percataron de la presencia de una motocicleta que era tripulada por dos sujetos cuyas características coincidían con las que traían para su localización.

Al ver la unidad policial excedieron la velocidad y estuvieron a punto de derrapar. Al interceptarlos se identificaron como: Francisco “N”, de 20 años y Francisco “N”, de 46.

A los sospechosos les aseguraron: 52 dosis de una sustancia granulada con las características del cristal, dos teléfonos celulares, dos básculas digitales, dinero en efectivo y una motocicleta.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.

Detenciones
Drogas
Narcomenudeo

Nuevo León
Linares

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

