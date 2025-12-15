Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Las autoridades de Australia confirmaron este lunes 15 de diciembre, en horario local, que los presuntos responsables del atentado terrorista perpetrado el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, hijo de un hombre de 50 años, quien murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia policial. La información fue dada a conocer por el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, durante una conferencia de prensa. "Estamos convencidos de que en el incidente de ayer había dos infractores implicados, uno ha fallecido y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo", detalló Lanyon ante medios locales e internacionales. De acuerdo con las autoridades, no se busca a más sospechosos relacionados con el ataque. TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos 12 muertos

UNO DE LOS TIRADORES DE LA PLAYA BONDI CONTABA CON PERMISO PARA PORTAR ARMAS Como parte de las investigaciones, la policía realizó durante la noche dos registros domiciliarios, uno en Bonnyrigg y otro en Campsie, ambos suburbios ubicados al suroeste de Sídney. Según explicó Lanyon, el primero correspondía al lugar de origen de los presuntos atacantes, mientras que el segundo era el sitio donde se alojaban al momento de los hechos. En estas diligencias se recabaron elementos que forman parte de la investigación en curso. Las autoridades confirmaron que el hombre fallecido contaba con una licencia de armas vigente desde hacía aproximadamente una década y tenía al menos seis armas registradas legalmente. En total, seis armas de fuego fueron recuperadas tanto en la escena del ataque como en la vivienda ubicada en Campsie. QUÉ SE SABE SOBRE EL ATAQUE ARMADO OCURRIDO EN LA PLAYA DE BONDI EN AUSTRALIA El atentado, ocurrido la tarde del domingo alrededor de las 18:40 horas locales, dejó un saldo de al menos 16 personas fallecidas y cerca de 40 heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Según la información oficial más reciente, catorce personas murieron en el lugar del ataque, mientras que otros dos: una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en hospitales a consecuencia de la gravedad de sus heridas. Las víctimas, que aún no han sido identificadas formalmente por las autoridades, tendrían edades que van desde los 10 hasta los 87 años. Cinco personas continúan en estado crítico, mientras que otras reciben atención médica por lesiones de diversa consideración. Además, dos agentes de policía resultaron heridos durante el operativo de respuesta al ataque. De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron en el parque Archer, ubicado junto a la playa de Bondi, una de las zonas turísticas más concurridas de Australia. En el lugar se llevaba a cabo una celebración con motivo del inicio de la festividad judía de Janucá, en la que se encontraban reunidas cerca de mil personas. Fue en ese contexto que dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud.