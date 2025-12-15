IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
Personal de emergencia y unidades de rescate acudieron al kilómetro 24 de la Carretera a Miguel Alemán, en Apodaca, donde un camión de pasajeros volcó
Monterrey, Nuevo León.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que atendió a 58 lesionados en la volcadura de un camión de pasajeros en Apodaca, Nuevo León.
A través de un comunicado, la institución detalló que la mayoría de ellos permanecían estables solo tres en estado de gravedad.
“Con corte a las 21:30 horas, el Instituto otorga atención médica a 58 pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 en Apodaca”, informó en un comunicado emitido anoche.
Ayer, Protección Civil del estado dio a conocer la cifra de 16 lesionados; Sin embargo, ahora se sabe que ascendió a casi 60.
El accidente se registró en el kilómetro 24 de la Carretera a Miguel Alemán en el municipio de Apodaca.
Según PCNL había sido ocasionado por las condiciones resbaladizas del pavimento y el exceso de velocidad.
Derivado de los hechos, ocho personas perdieron la vida, siete en el lugar del accidente y una cuando recibió atención médica.