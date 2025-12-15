IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL

México
/ 15 diciembre 2025
    IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
    Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo Foto: cortesía

Personal de emergencia y unidades de rescate acudieron al kilómetro 24 de la Carretera a Miguel Alemán, en Apodaca, donde un camión de pasajeros volcó

Monterrey, Nuevo León.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que atendió a 58 lesionados en la volcadura de un camión de pasajeros en Apodaca, Nuevo León.

A través de un comunicado, la institución detalló que la mayoría de ellos permanecían estables solo tres en estado de gravedad.

TE PUEDE INTERESAR: Joven pareja es detenida en posesión de diversas dosis de droga, en NL

“Con corte a las 21:30 horas, el Instituto otorga atención médica a 58 pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 en Apodaca”, informó en un comunicado emitido anoche.

Ayer, Protección Civil del estado dio a conocer la cifra de 16 lesionados; Sin embargo, ahora se sabe que ascendió a casi 60.

El accidente se registró en el kilómetro 24 de la Carretera a Miguel Alemán en el municipio de Apodaca.

Según PCNL había sido ocasionado por las condiciones resbaladizas del pavimento y el exceso de velocidad.

Derivado de los hechos, ocho personas perdieron la vida, siete en el lugar del accidente y una cuando recibió atención médica.

Temas


accidentes viales

Localizaciones


Apodaca
Nueva York
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el triunfo de la derecha en Chile no se repetirá en México. Afirmó que su gobierno mantiene respaldo popular.

‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile
En el testimonio, Rocha no señala a ningún político ni empresario vinculado a este grupo delictivo.

Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la gala semifinal, los nominados participaron en una dinámica especial llamada “La Tentación”, conducida por Adal Ramones.

La Granja VIP... ¿Quién fue el noveno eliminado del reality?
La presa La Amistad tiene una capacidad de almacenamiento de 4 mil 40 millones de metros cúbicos de agua.

Deuda de agua con EU presiona a presas binacionales en plena sequía: operan a menos de 25%
‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire

‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire
El titular de la SSPC aseguró que las investigaciones continuarán con base en pruebas y denuncias concretas.

UIF congela cuentas ligadas a ‘El Limones’; Harfuch niega nexo con diputado
Alexis Vega convirtió el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato y su duodécimo título de Liga MX.

Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX