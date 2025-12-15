Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR

Antes de dejar la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero aceptó retirar la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, y le concedió el beneficio de testigo colaborador, por lo que ya no es un prófugo de la justicia.

A solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, canceló la orden de captura del regiomontano, la cual estuvo vigente sólo cuatro días, según registros judiciales.

TE PUEDE INTERESAR: Comisión analiza 400 ideas para formular reforma electoral

”El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR solicita se cancele la orden de aprehensión de 15 de noviembre del año en curso, librada respecto de Raúl Rocha Cantú -entre otros-, toda vez que se ha autorizado la aplicación de un criterio de oportunidad en su favor, pues dicha persona se encuentra colaborando eficazmente con la Fiscalía, para identificar y robustecer la acción penal contra otros miembros de la organización criminal, a la que se atribuye pertenece”, dice el acuerdo judicial.

El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, en la modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, el cual amerita la prisión preventiva oficiosa.