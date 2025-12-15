Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados muertos en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles. Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió la noche del domingo un llamado de solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde en una residencia ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, al oeste de la ciudad. Al ingresar al inmueble, los paramédicos encontraron sin vida a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años.

Posteriormente, una fuente policial con conocimiento directo de la investigación confirmó que las personas halladas eran Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner. El agente habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado para discutir públicamente los detalles del caso.

Aunque las autoridades de Los Ángeles no han emitido una confirmación oficial de identidades, la información ha sido atribuida a investigadores involucrados en el proceso, mientras la escena permanece bajo resguardo policial.

APARENTE HOMICIDIO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles asumieron el caso, el cual fue clasificado como un “aparente homicidio”, según informó el capitán Mike Bland. Los investigadores consideran que ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca.

Como parte de las diligencias iniciales, un miembro de la familia está siendo interrogado, aunque las autoridades no han señalado a sospechosos ni establecido responsabilidades. La investigación continúa abierta y se mantienen bajo reserva los avances forenses.

Brentwood es un vecindario donde los hechos violentos son poco frecuentes, lo que ha incrementado la atención pública y mediática en torno al caso, a la espera de resultados oficiales.

LEGADO DE ROB REINER Y REACCIONES

Rob Reiner fue una de las figuras más influyentes de Hollywood durante décadas. Su filmografía como director incluye títulos emblemáticos de las décadas de 1980 y 1990 como This Is Spinal Tap, A Few Good Men, When Harry Met Sally y The Princess Bride, consideradas referentes culturales del cine estadounidense.

Antes de consolidarse como cineasta, alcanzó la fama interpretando a Meathead en la serie All in the Family, papel que le valió dos premios Emmy. Hijo del legendario comediante Carl Reiner, construyó una carrera propia como actor, director, productor y activista.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó su muerte como una pérdida devastadora para la ciudad y destacó su influencia cultural, social y artística. Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989 y tenían tres hijos. Sus representantes no emitieron comentarios de inmediato.

DATOS CURIOSOS

· Rob Reiner cumplió 78 años en marzo

· Estuvo casado anteriormente con Penny Marshall

· Brentwood registra muy pocos homicidios

· El caso ocurre cerca del sitio del crimen de 1994 de Nicole Brown Simpson