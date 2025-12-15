¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx

El campeonato no solo significó levantar un trofeo más, sino consolidar un bicampeonato que reafirma la vigencia de una de las instituciones más tradicionales de la Liga MX. Toluca demostró regularidad, fortaleza defensiva y carácter en los momentos decisivos del torneo.

El Club Deportivo Toluca volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia del futbol mexicano tras conquistar el título del Apertura 2025. La Final ante Tigres fue una de las más intensas de los últimos torneos y se definió en tanda de penales, donde los Diablos Rojos mostraron temple y experiencia.

Con este logro, el club escarlata se integró al grupo selecto de equipos que han conseguido campeonatos consecutivos, un mérito reservado para planteles con identidad clara y proyectos deportivos sólidos.

TOLUCA ALCANZA A CHIVAS EN TÍTULOS DE LIGA MX

El título del Apertura 2025 permitió a Toluca llegar a 12 campeonatos de Liga MX, cifra con la que igualó al Club Deportivo Guadalajara como el segundo equipo más ganador del futbol mexicano. Este hecho reavivó el debate histórico entre aficiones y analistas.

Mientras Chivas conquistó su último campeonato en 2017 bajo la dirección de Matías Almeyda, Toluca logró recortar la distancia en años recientes gracias a una etapa de estabilidad institucional y buen manejo deportivo.

Aunque América se mantiene como el máximo ganador del país, el empate entre Toluca y Guadalajara reconfigura la conversación sobre grandeza, constancia y peso histórico dentro de la Liga MX.

TODOS LOS TÍTULOS DE LIGA MX DEL TOLUCA

A lo largo de su historia, Toluca ha construido un palmarés que abarca distintas épocas del futbol mexicano, desde los torneos largos hasta la era de certámenes cortos.

Campeonatos de Liga MX del Toluca· 1966-67· 1967-68· 1974-75· Verano 1998· Verano 1999· Verano 2000· Apertura 2002· Apertura 2005· Apertura 2008· Bicentenario 2010· Clausura 2025· Apertura 2025

Esta lista refleja la capacidad del club para adaptarse a diferentes formatos de competencia y mantenerse competitivo durante varias generaciones.

¿ES TOLUCA MÁS GRANDE QUE CHIVAS?

La pregunta surge de forma natural tras el bicampeonato. Para algunos, la igualdad en títulos coloca a Toluca en una posición similar o incluso superior, considerando su constancia reciente y su éxito en torneos cortos.

Otros sostienen que la grandeza de Chivas va más allá de los campeonatos, debido a su identidad histórica y su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos. Este factor sigue siendo clave en la percepción popular del club tapatío.

Lo cierto es que Toluca ya no solo es protagonista histórico, sino un contendiente directo en el debate por el segundo lugar en la jerarquía del futbol mexicano.

DATOS CURIOSOS

· Toluca es uno de los clubes con más finales disputadas en torneos cortos

· Sus tres títulos consecutivos de verano entre 1998 y 2000 marcaron una época

· Es uno de los pocos equipos con bicampeonatos en distintas décadas

· Ha igualado a Chivas sin una pausa prolongada sin títulos

· Su estadio es uno de los más complicados para los visitantes

El bicampeonato del Apertura 2025 consolidó a Toluca como uno de los gigantes del futbol mexicano. Al igualar a Chivas en títulos de Liga MX, los Diablos Rojos reabrieron una discusión histórica que, más allá de cifras, confirma su lugar entre los clubes más grandes del país.