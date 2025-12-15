FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo

Internacional
/ 15 diciembre 2025
    FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
    Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI. FOTO: ESPECIAL

La “amenaza terrorista inminente y creíble” contra cinco lugares de Los Ángeles provino de miembros radicales de una rama del Frente de Liberación de la Isla Tortuga

El director del FBI, Kash Patel, anunció que cinco miembros de un grupo extremista pro palestino fueron arrestados en relación con un supuesto complot para llevar a cabo atentados coordinados en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo.

La “amenaza terrorista inminente y creíble” contra cinco lugares de Los Ángeles provino de miembros radicales de una rama del Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF), afirmó Patel en una publicación en X.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las historias más impresionantes de supervivencia y horror en el ataque terrorista de Australia

Cuatro de los sospechosos fueron detenidos en el Valle de Lucerne, en el desierto de Mojave, donde los extremistas presuntamente estaban probando explosivos improvisados.

Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

Aún no se han anunciado los cargos. Los arrestos fueron reportados inicialmente por Fox News .

El capítulo de Los Ángeles del TILF ha publicado fotos en su Instagram de sus miembros ondeando banderas palestinas y blandiendo un cartel que dice “¡Muerte al ICE!”.

“Isla Tortuga” es un término indígena que designa el continente norteamericano y que ha sido apropiado por Black Lives Matter y otros grupos activistas de izquierda.

TILF Los Ángeles ha calificado al gobierno de Estados Unidos de “imperio estadounidense ilegal” y ha exigido una “Palestina libre”, un “Hawái libre” y un “Puerto Rico libre” en otras publicaciones de Instagram.

“Liberar al mundo del imperialismo estadounidense es la única manera de lograr un futuro seguro y pacífico”, ha declarado el grupo.

“Después de una intensa investigación, el Departamento de Justicia, trabajando con nuestro @FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrible en el Distrito Central de California (Condado de Orange y Los Ángeles)”, publicó también el lunes la Fiscal General Pam Bondi en X.

“El Frente de Liberación de la Isla Tortuga —un grupo de extrema izquierda, pro-Palestina, antigubernamental y anticapitalista— se preparaba para realizar una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo”, dijo Bondi. “El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.

“Este fue un esfuerzo increíble de nuestras Fiscalías Federales y del FBI para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz. Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia”, añadió.Los arrestos fueron reportados inicialmente por Fox News.

Temas


Ataques
Terrorismo

Organizaciones


FBI

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el triunfo de la derecha en Chile no se repetirá en México. Afirmó que su gobierno mantiene respaldo popular.

‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile
En el testimonio, Rocha no señala a ningún político ni empresario vinculado a este grupo delictivo.

Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la gala semifinal, los nominados participaron en una dinámica especial llamada “La Tentación”, conducida por Adal Ramones.

La Granja VIP... ¿Quién fue el noveno eliminado del reality?
La presa La Amistad tiene una capacidad de almacenamiento de 4 mil 40 millones de metros cúbicos de agua.

Deuda de agua con EU presiona a presas binacionales en plena sequía: operan a menos de 25%
‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire

‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire
El titular de la SSPC aseguró que las investigaciones continuarán con base en pruebas y denuncias concretas.

UIF congela cuentas ligadas a ‘El Limones’; Harfuch niega nexo con diputado
Alexis Vega convirtió el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato y su duodécimo título de Liga MX.

Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX