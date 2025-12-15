FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma

Los gobiernos de la Ciudad de México (CDMX) y Monterrey aseguraron cada uno un convenio con La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para convertirse en sedes del Mundial 2026 con condiciones “más que leoninas” que muestran cómo la FIFA determinó condiciones, ordenó operaciones y administra los beneficios monetarios mientras que los gobiernos mexicanos asumen riesgos y gastos.

Por medio de un convenio fechado en 2022 y realizado en Zúrich (Suiza), la periodista Peniley Ramírez del Reforma, documentó que Luis Donaldo Colosio Riojas firmó este convenio cuando fue presidente municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano. En nombre de la CDMX, el ex diputado por Morena Javier Hidalgo firmó dicho documento.

Ramírez detectó que “los documentos muestran cómo la FIFA logró contratos ‘más que leoninos’ en los que pone las condiciones, ordena la operación y administra los beneficios comerciales, mientras México asume los riesgos y los gastos”.

Los antecedentes de este convenio se remontan a 2018 cuando el gobierno de Enrique Peña Nieta firmó las garantías con la FIFA para hospedar el Mundial 2026 en territorio mexicano. Sin embargo, Ramírez declaró que con base a sus fuentes Canadá y Estados Unidos no firmaron convenio similar.

LOS PUNTOS CLAVES DE LOS CONVENIOS

Peniley Ramírez observó que las condiciones de estos convenios se refrendaron en junio de 2025 y agregaron la exención de impuestos a la importación y exportación, afianzando el compromiso del estado mexicano con la organización del Mundial 2026.

De acuerdo a la columna publicada en Reforma, los gobiernos mexicanos asumirán para la organización del evento la reclutación y capacitación a más de 20 mil voluntarios, así como la seguridad, los cierres viales y “el desalojo de comerciantes dos kilómetros a la redonda de los estadios”.

El transporte público para los asistentes a los partidos también correrá a cargo de los gobiernos locales y hasta una oficina para la FIFA, sin especificar de dónde provendrán los recursos para cumplir con estas condiciones.

La cláusula “que más preocupó” fue que “la FIFA puede ‘modificar, reducir o ampliar unilateralmente las obligaciones’ de las ciudades sede, después de firmados los convenios”, según los expertos consultados en materia jurídica mercantil.

A su vez, México renunció a litigar “cualquier reclamo legal de la FIFA en tribunales mexicanos y renuncia a la inmunidad” por lo que hace posible el decomiso de bienes mexicanos en naciones extranjeras.

OBRAS POR MUNDIAL CAUSAN DESALOJOS Y ABUSOS DE PODER EN CDMX: COLECTIVOS

El Frente Anti-Gentrificación CDMX declaró que las obras públicas de “reconfiguraciones urbanas” para el Mundial 2026 ya comenzaron “despojos con todo y amenazas de muerte”, al reportar invasiones a vivienda de personas de la tercera edad en Tlalpan.

“Tan solo el dos y el 20 de noviembre se registraron despojos frente al Parque El Pípila bajo operativos con personas encapuchadas, sin identificación y realizando hostigamiento en motos y amenazando de muerte a la comunidad de vecinos”, señaló el Frente.

A su vez, el medio de comunicación Animal Político registró la queja colectiva por parte de trabajadoras sexuales y simpatizantes que han sido afectadas por las obras preparativas del Mundial 2026.

En el pliego petitorio que presentaron las trabajadoras exigen la reparación integral, un alto inmediato a la extorsión y al cobro de piso, coordinación institucional para prevenir agresiones y medidas para ponerle fin a la discriminación.