Ex secretario de Seguridad acusado de narco en Sinaloa, un alfil de general cercano a AMLO

CDMX.- El general Gerardo Mérida Sánchez fue uno de los tantos militares en retiro que Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), movió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a estados con alta incidencia criminal y finalmente colocándolo como secretario de Seguridad de Sinaloa en 2022. De acuerdo con fuentes castrenses consultadas por El Universal, Mérida Sánchez estuvo ligado a Martínez Zapata desde el inicio de su formación en inteligencia militar, especialidad que comparten ambos, y fue a recomendación de éste que participó en varios encargos relacionados con combatir al crimen organizado en estados complicados.

Al general Audomaro Martínez se le reconoce por ser cercano al expresidente López Obrador desde el inicio de su carrera política en Tabasco. Ambos fueron coincidiendo en eventos oficiales, favores y amistad. En 2006, el entonces jefe de Gobierno capitalino lo nombró jefe de su seguridad personal en la campaña presidencial. De 2013 a 2015, Audomaro Martínez fungió como secretario de Seguridad de Tabasco en el primer gobierno de oposición en la entidad, con el experredista Arturo Núñez Jiménez, recomendado precisamente por López Obrador. En 2018, a la llegada de López Obrador al poder, fue nombrado titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fue a recomendación suya que el expresidente rompió con la tradición de elegir a los secretarios de la Defensa y la Marina, para nombrar a Luis Cresencio Sandoval y a Rafael Ojeda Durán.

CARRERAS CON SOMBRAS La carrera inicial de Mérida Sánchez, tanto académica como militar, estuvo marcada de éxitos, como el combate al grupo de Los Zetas en Tamaulipas, mientras estuvo como mando especial en el municipio de Mante, en el comienzo del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gerardo Mérida cuenta con una doble licenciatura en la Escuela Superior de Guerra, una en Derecho y la otra en Administración Militar; y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Además, estaba estudiando el doctorado en Derecho. En 2016, el gobierno federal acordó reforzar la seguridad castrense en el triángulo que hacen los municipios de Xicoténcatl, Llera y Mante en Tamaulipas, donde existe una reserva natural que el grupo delincuencial ocupaba como escondite para la creación de droga sintética. En la zona comenzaron a desaparecer pobladores y defensores ambientales, por lo que se volvió un foco rojo.

De Tamaulipas, Mérida Sánchez fue promovido, en enero de 2018, como comandante de la 21 Zona Militar de Michoacán, donde permaneció hasta 2020, trabajando de la mano del exgobernador Silvano Aureoles. Durante su gestión destacaron varios escándalos, como la reaparición de escenas como cuerpos y cabezas colgados en puentes, de acuerdo con medios locales que lo registraron en esos años. “La sociedad debe entregar la confianza en las autoridades, pues son quienes deben combatir a los grupos delincuenciales”, fueron las palabras que pronunció Gerardo Mérida Sánchez como comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán, durante un evento de canje de armas organizado por el gobierno de Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia mexicana por varios delitos, entre ellos, nexos con el crimen organizado.

En algunos de los mensajes que grupos del crimen dejaban en la exhibición de cuerpos acusaban al gobierno y a “los militares” de pactar con “los contrarios” para atacarlos, con lo que justificaban sus ataques a la población civil. Tres días antes de la salida de Mérida Sánchez de la 21 Zona Militar se dio la desaparición de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca en Michoacán, quien luchaba contra las redes criminales que talaban árboles de manera ilegal en la zona. Saliendo de Michoacán, Gerardo Mérida Sánchez llegó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla, donde únicamente estuvo un año coordinándose con el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

DEL RETIRO A SINALOA... Y A EU Saliendo de ahí, Mérida Sánchez llegó a la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia, donde —según fuentes de la Defensa— el plan era retirarse, trámite que inició a finales de 2022. Como militar en retiro, el general Audomaro Martínez lo recomendó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que fungiera como secretario de Seguridad. El exsecretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, también palomeó la recomendación de Mérida Sánchez para su llegada a Sinaloa, pues era uno de sus cercanos y en su amplia trayectoria había varios casos de éxito en territorios azotados por el narcotráfico. Finalmente, la decisión de aceptarlo fue del hoy gobernador con licencia, en septiembre de 2023. Esta semana, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que fue la Secretaría de la Defensa la que envió al general en retiro Gerardo Mérida para que ocupara la Secretaría de Seguridad y no fue decisión de Rubén Rocha.

“No fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del Estado”, declaró Bonilla el lunes. Luego de no poder controlar la guerra entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, partes antagónicas del Cártel de Sinaloa, Mérida Sánchez presentó su renuncia al hoy gobernador con licencia Rubén Rocha, en diciembre de 2024.

A finales de abril, el gobierno de Estados Unidos acusó tanto al mandatario de Sinaloa como a ocho de sus exfuncionarios y al alcalde de Culiacán de recibir sobornos y colaborar con el Cártel de Sinaloa. Uno de los señalados fue Mérida Sánchez. Específicamente, al general en retiro se le acusa de recibir sobornos de más de 100 mil dólares estadounidenses por parte de Los Chapitos entre 2023 y 2024, tiempo que se desempeñó como secretario de Seguridad. El dinero era a cambio, supuestamente, de permitir sus actividades delictivas. En ese lapso fue que Los Chapitos llevaron a Ismael “El Mayo” Zambada a Texas para entregarlo a la justicia estadounidense y se dio, también, el asesinato del líder del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén, exsecretario de Salud de Rocha Moya.

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