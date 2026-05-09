Detienen a socio de centro nocturno, Solid Gold, tras vincularlo a la trata de personas

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    Detienen a socio de centro nocturno, Solid Gold, tras vincularlo a la trata de personas
    Detienen a socio de centro nocturno de la CDMX por vinculación a trata de personas Vanguardia

En el 2013, elementos de seguridad rescataron a 32 víctimas, de nacionalidad extranjera, de trata de personas en el centro nocturno

El 9 de mayo se reportó la detención de Miguel ‘N’, por elementos de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, tras ser posible colaborador de delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

Se detalló que el acusado era socio del centro nocturno Solid Gold, ubicado en la Zona Rosa, CDMX. Previamente, en el 2013, se rescataron 32 mujeres extranjeras, de la trata de personas, de dicho establecimiento.

Según el comunicado de la Fiscalía, elementos de seguridad realizaron el arresto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después que Miguel ‘N’ regresó de Bogotá, Colombia.

La operación fue completada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Cabe mencionar que se obtuvo información relevante que permitió identificar que dicha persona arribaría al aeropuerto en mención, por lo que efectivos federales implementaron un operativo mediante vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de la terminal aérea, con el propósito de ubicar y detener al imputado’ informó el comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-la-unodc-y-airbnb-contra-la-trata-de-personas-en-mexico-durante-el-mundial-2026-MG20407964

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y así continuar con la investigación correspondiente para el caso.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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