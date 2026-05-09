Detienen a socio de centro nocturno, Solid Gold, tras vincularlo a la trata de personas
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En el 2013, elementos de seguridad rescataron a 32 víctimas, de nacionalidad extranjera, de trata de personas en el centro nocturno
El 9 de mayo se reportó la detención de Miguel ‘N’, por elementos de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, tras ser posible colaborador de delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.
Se detalló que el acusado era socio del centro nocturno Solid Gold, ubicado en la Zona Rosa, CDMX. Previamente, en el 2013, se rescataron 32 mujeres extranjeras, de la trata de personas, de dicho establecimiento.
Según el comunicado de la Fiscalía, elementos de seguridad realizaron el arresto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después que Miguel ‘N’ regresó de Bogotá, Colombia.
La operación fue completada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
‘Cabe mencionar que se obtuvo información relevante que permitió identificar que dicha persona arribaría al aeropuerto en mención, por lo que efectivos federales implementaron un operativo mediante vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de la terminal aérea, con el propósito de ubicar y detener al imputado’ informó el comunicado.
El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y así continuar con la investigación correspondiente para el caso.