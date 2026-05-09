Detienen a socio de centro nocturno, Solid Gold, tras vincularlo a la trata de personas

El 9 de mayo se reportó la detención de Miguel ‘N’, por elementos de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, tras ser posible colaborador de delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

Se detalló que el acusado era socio del centro nocturno Solid Gold, ubicado en la Zona Rosa, CDMX. Previamente, en el 2013, se rescataron 32 mujeres extranjeras, de la trata de personas, de dicho establecimiento.

Según el comunicado de la Fiscalía, elementos de seguridad realizaron el arresto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después que Miguel ‘N’ regresó de Bogotá, Colombia.