Detienen a sujeto por abusar de joven a bordo de camión urbano en NL

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México
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    Detienen a sujeto por abusar de joven a bordo de camión urbano en NL
    Tomás “N”, hombre detenido por abuso sexual a estudiante en ruta de transporte público en Monterrey. X

El sujeto fue detenido gracias a que fue localizado con las cámaras de monitoreo y se siguieron sus movimientos

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre acusado de cometer abuso sexual contra una estudiante de preparatoria fue detenido por policías de Monterrey.

El sujeto fue identificado como Tomás “N”, de 51 años, quien fue capturado en el cruce de Reforma y J.G Leal en el centro de la ciudad.

Los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando se percataron de la presencia del hombre que se atravesaba al paso de los vehículos.

Tras abordarlo, comenzó a agredir a los policías por lo que fue sometido de inmediato.

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Durante las indagatorias, se informó que el hombre está acusado de abusar sexualmente contra una estudiante de preparatoria a bordo en un camión urbano de la ruta 108 Anzures.

La víctima declaró que cuando iba a bordo de la unidad, en el ayuntamiento de Juárez, el sujeto que iba sentado a su lado, comenzó a tocarle las piernas y una parte íntima de su cuerpo.

En el cruce de Colón y Félix U Gómez descendió de la unidad, pero el sujeto comenzó a seguirla por varias calles. Posteriormente, con el apoyo de personal educativo solicitaron apoyo a las autoridades proporcionando las características del agresor.

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A través del monitoreo de cámaras de seguridad, se dio seguimiento al recorrido del hombre el cual subió a otra unidad de transporte urbano.

Luego lo detectaron caminando por calles del centro de la ciudad donde lo abordaron.

Tomás “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Delitos Sexuales

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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