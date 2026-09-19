Detienen a sujeto por abusar de joven a bordo de camión urbano en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre acusado de cometer abuso sexual contra una estudiante de preparatoria fue detenido por policías de Monterrey.

El sujeto fue identificado como Tomás “N”, de 51 años, quien fue capturado en el cruce de Reforma y J.G Leal en el centro de la ciudad.

Los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando se percataron de la presencia del hombre que se atravesaba al paso de los vehículos.

Tras abordarlo, comenzó a agredir a los policías por lo que fue sometido de inmediato.