Cuatro presuntos criminales abatidos deja enfrentamiento en Los Aldama, Nuevo León

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    Cuatro presuntos criminales abatidos deja enfrentamiento en Los Aldama, Nuevo León
    Autoridades estatales y federales del estado de Nuevo León. CUARTOSCURO

En el ayuntamiento se activó el Operativo Muralla tras el enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos miembros del crimen organizado

Monterrey, Nuevo León.- La agresión de presuntos miembros del crimen organizado contra elementos de Fuerza Civil terminó en cuatro civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico en Los Aldama, Nuevo León.

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Los hechos fueron reportados este sábado en el municipio de Los Aldama, en donde se activó el Operativo Muralla tras la agresión a los uniformados que repelieron los disparos.

El saldo fue de cuatro agresores abatidos, cuatro armas largas aseguradas, un vehículo, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-sargento-del-ejercito-tras-enfrentamiento-en-tlaquiltenango-morelos-capturan-a-dos-presuntos-agresores-JH23600584

Hasta el momento se mantiene la presencia policial en la zona y la información que se tiene es preliminar.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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