Cuatro presuntos criminales abatidos deja enfrentamiento en Los Aldama, Nuevo León

Monterrey, N uevo León .- La agresión de presuntos miembros del crimen organizado contra elementos de Fuerza Civil terminó en cuatro civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico en Los Aldama, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este sábado en el municipio de Los Aldama, en donde se activó el Operativo Muralla tras la agresión a los uniformados que repelieron los disparos.

El saldo fue de cuatro agresores abatidos, cuatro armas largas aseguradas, un vehículo, cargadores, cartuchos y equipo táctico.