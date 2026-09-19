Cuatro presuntos criminales abatidos deja enfrentamiento en Los Aldama, Nuevo León
+ Seguir en Seguir en Google
/
COMPARTIR
En el ayuntamiento se activó el Operativo Muralla tras el enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos miembros del crimen organizado
Monterrey, Nuevo León.- La agresión de presuntos miembros del crimen organizado contra elementos de Fuerza Civil terminó en cuatro civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico en Los Aldama, Nuevo León.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-casa-de-disenador-que-bordo-vestido-de-sheinbaum-fiscalia-de-oaxaca-investiga-intento-de-extorsion-AH23600891
Los hechos fueron reportados este sábado en el municipio de Los Aldama, en donde se activó el Operativo Muralla tras la agresión a los uniformados que repelieron los disparos.
El saldo fue de cuatro agresores abatidos, cuatro armas largas aseguradas, un vehículo, cargadores, cartuchos y equipo táctico.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-sargento-del-ejercito-tras-enfrentamiento-en-tlaquiltenango-morelos-capturan-a-dos-presuntos-agresores-JH23600584
Hasta el momento se mantiene la presencia policial en la zona y la información que se tiene es preliminar.