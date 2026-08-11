Detienen a 10 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Concordia; siete de ellos son colombianos

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México
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    Detienen a 10 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Concordia; siete de ellos son colombianos
    Se dieron inicio a investigaciones, así como acciones periciales para determinar la situación jurídica de los detenidos. Cuartoscuro

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Mazatlán

CDMX.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano detuvieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, a 10 integrantes del Cártel del Pacífico, de los cuales siete son de nacionalidad colombiana y tres mexicanos.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestres en dicho municipio.

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A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que los uniformados aseguraron un inmueble, 10 armas largas, 60 cargadores, mil 978 cartuchos de diferentes calibres, 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina y equipo táctico diverso.

DETENIDOS SON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA FGR

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán con el fin de continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.

Además, en el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Sinaloa, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República.

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Esta dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, destacó que las actividades se hicieron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

LOCALIZAN SIN VIDA A 3 INTEGRANTES DE UNA FAMILIA EN SLP

Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas sin vida y enterradas al interior de un inmueble ubicado en la calle Hidalgo, en el municipio de Santa María del Río.

El hallazgo ocurrió este martes 10 de agosto, luego de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) iniciara investigaciones por la no localización de las tres personas.

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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diversas diligencias que permitieron ubicar el inmueble donde fueron encontrados los cuerpos de una mujer y dos hombres, quienes permanecían desaparecidos desde el pasado 28 de julio.

Tras la localización, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para procesar la escena y recabar los indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DETIENE A UNA PERSONA

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer oficialmente las causas de muerte y avanzar en la identificación de las víctimas.

Como parte de las primeras investigaciones, la Policía de Investigación logró la detención de una persona señalada como presunta responsable de los hechos, quien además sería familiar de las víctimas.

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Aunque en versiones preliminares se ha señalado que entre las personas fallecidas podrían encontrarse adultos mayores y el padre del detenido, la Fiscalía aún deberá confirmar oficialmente la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La dependencia informó que las investigaciones continúan y que también se mantienen diligencias de campo para obtener mayores elementos que permitan esclarecer el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el móvil del crimen ni las causas exactas del fallecimiento.

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