Detienen a tres generadores de violencia en posesión de 160 dosis de narcóticos, en NL

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México
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    Detienen a tres generadores de violencia en posesión de 160 dosis de narcóticos, en NL
    Los sospechosos detenidos en Pesquería fueron identificados como: Eustacio “N”, de 24 años; Alex “N”, de 38 años y Yajaira “N”, de 21 años. Cortesía

La detención de los presuntos se registró durante un dispositivo estratégico en la colonia Lomas de San Martín, en Pesquería

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de más de 160 dosis de narcóticos fueron detenidos tres hombres considerados como generadores de violencia y presuntos integrantes de un grupo delictivo en el ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León.

La detención se registró tras la implementación de un dispositivo estratégico en la colonia Lomas de San Martín, en cuyo lugar ya habían sido georreferenciados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/menor-armado-moviliza-a-uniformados-a-secundaria-en-pesqueria-nuevo-leon-HJ20388917

En la búsqueda de los sospechosos, llamó la atención de los efectivos la presencia de una mujer y dos hombres, ya que sus características coincidían con las que traían para su búsqueda.

$!Detienen a tres generadores de violencia en posesión de 160 dosis de narcóticos, en NL

Los sospechosos fueron identificados como: Eustacio “N”, de 24 años; Alex “N”, de 38 años y Yajaira “N”, de 21 años.

A los ahora detenidos se les decomisaron: 80 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 87 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra, dispositivos telefónicos e instrumentos de pesaje.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-otros-cuatro-por-narcobloqueos-de-la-carretera-a-reynosa-en-nl-PH20367495

“Los tres probables infractores son investigados por presuntamente formar parte de un grupo delictivo en el que participan como generadores de violencia”, informó Fuerza Civil.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos que resulten.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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