Menor armado moviliza a uniformados a secundaria en Pesquería, Nuevo León

Los hechos se registraron en la secundaria 127 Rolando Guzmán Flores, a donde un estudiante llevó un arma de postas y ocasionó alarma entre los estudiantes.

Monterrey, Nuevo León.- Una movilización policiaca se registró este jueves ante el reporte de un menor armado en una escuela secundaria de Nuevo León .

El plantel educativo se ubica en el cruce de Ferrara y Trento en la colonia San Martín, en el ayuntamiento de Pesquería.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que se recibió el reporte sobre la situación a la central de radio a las 11:55 horas.

Ante la situación, el menor fue canalizado a la prefectura del plantel, mientras que el arma fue asegurada.

Además, se requirió la presencia de los padres de los estudiantes ante la situación para considerar las medidas pertinentes.