Menor armado moviliza a uniformados a secundaria en Pesquería, Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los hechos se registraron este jueves en la escuela secundaria 127 Rolando Guzmán Flores
Monterrey, Nuevo León.- Una movilización policiaca se registró este jueves ante el reporte de un menor armado en una escuela secundaria de Nuevo León.
Los hechos se registraron en la secundaria 127 Rolando Guzmán Flores, a donde un estudiante llevó un arma de postas y ocasionó alarma entre los estudiantes.
El plantel educativo se ubica en el cruce de Ferrara y Trento en la colonia San Martín, en el ayuntamiento de Pesquería.
La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que se recibió el reporte sobre la situación a la central de radio a las 11:55 horas.
Ante la situación, el menor fue canalizado a la prefectura del plantel, mientras que el arma fue asegurada.
Además, se requirió la presencia de los padres de los estudiantes ante la situación para considerar las medidas pertinentes.