Menor armado moviliza a uniformados a secundaria en Pesquería, Nuevo León

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México
/ 30 abril 2026
    Menor armado moviliza a uniformados a secundaria en Pesquería, Nuevo León
    Movilización policiaca en secundaria 127 de Pesquería, Nuevo León, tras reporte de alumno con arma de postas; el menor fue resguardado y el objeto asegurado. Google Maps

Los hechos se registraron este jueves en la escuela secundaria 127 Rolando Guzmán Flores

Monterrey, Nuevo León.- Una movilización policiaca se registró este jueves ante el reporte de un menor armado en una escuela secundaria de Nuevo León.

Los hechos se registraron en la secundaria 127 Rolando Guzmán Flores, a donde un estudiante llevó un arma de postas y ocasionó alarma entre los estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/movilizacion-policiaca-nuevamente-por-amenazas-en-cuatro-planteles-educativos-de-nuevo-leon-MC20335018

El plantel educativo se ubica en el cruce de Ferrara y Trento en la colonia San Martín, en el ayuntamiento de Pesquería.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que se recibió el reporte sobre la situación a la central de radio a las 11:55 horas.

Ante la situación, el menor fue canalizado a la prefectura del plantel, mientras que el arma fue asegurada.

Además, se requirió la presencia de los padres de los estudiantes ante la situación para considerar las medidas pertinentes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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