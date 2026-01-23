Catean cuatro casinos en donde hallan documentación falsa de permisos de operación, en NL

Elementos de la Fiscalía General de Justicia catearon cuatro casinos en donde hallaron documentación falsa de permisos de operación, en Nuevo León.

Los inmuebles cateados se ubican en los ayuntamientos de Monterrey y General Escobedo.

El resultado que se obtuvo fue positivo y se localizó documentación con alteraciones para justificar permiso de operación.

Uno de los casinos cateados está en la avenida Insurgentes en la colonia San Jerónimo, en Monterrey; un segundo en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en General Escobedo; un tercero en la avenida San Jerónimo en la colonia Miravalle, en Monterrey y otro más en ese mismo municipio sobre la avenida Insurgentes en la colonia Vista Hermosa.

Las órdenes de cateo se desprenden de actos de investigación de unidades especializadas por el posible delito de falsificación y uso de documentos en general.

Durante los cateos también fueron revisadas las máquinas de juego para verificar su legal estancia y procedencia.

Los inmuebles quedaron asegurados con custodia a cargo de la autoridad correspondiente.