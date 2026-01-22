$!Nuevo León se coloca como primer lugar nacional en número de homicidios dolosos

Con cinco asesinatos registrados en el transcurso del miércoles, Nuevo León se colocó en primer lugar nacional en cuanto al número de homicidios dolosos.

Así lo reveló el reporte diario de homicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

