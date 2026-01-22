Nuevo León se coloca como primer lugar nacional en número de homicidios dolosos

México
/ 22 enero 2026
    Nuevo León se coloca como primer lugar nacional en número de homicidios dolosos
    Con cinco homicidios dolosos registrados el miércoles, Nuevo León se ubicó en el primer lugar nacional, de acuerdo con el reporte diario del SESNSP ARCHIVO

Nuevo León encabezó el reporte nacional de homicidios dolosos con cinco casos en un solo día.

Con cinco asesinatos registrados en el transcurso del miércoles, Nuevo León se colocó en primer lugar nacional en cuanto al número de homicidios dolosos.

Así lo reveló el reporte diario de homicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

$!Nuevo León se coloca como primer lugar nacional en número de homicidios dolosos

En el segundo lugar con cuatro homicidios diarios cada uno se colocaron: Baja California, Chihuahua y Sonora, mientras que en tercer lugar nacional figuraron: El estado de México, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Veracruz con tres.

Entre los homicidios registrados el miércoles en Nuevo León están el de una pareja que fue acribillada en su vivienda en García y una mujer que fue hallada acuchillada en un hotel en el ayuntamiento de Anáhuac.

En total en el país, de acuerdo con el reporte, se registraron 45 homicidios dolosos.

Temas


homicidios

Localizaciones


Nuevo León

