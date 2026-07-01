Ataque armado durante transmisión del partido México-Ecuador deja tres muertos y nueve heridos en Yautepec

La transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a la Copa Mundial de Futbol 2026, terminó en un ataque armado que dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve lesionadas en el municipio de Yautepec, Morelos. Entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Tijera, esposo de la precandidata a la presidencia municipal Sandy Hernández, así como una mujer y una adolescente de 17 años que falleció mientras era trasladada a un hospital. Los hechos ocurrieron la noche del martes 30 de junio durante un fan fest organizado en la cancha comunitaria de Puentecillas, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo, donde decenas de habitantes se habían reunido para seguir la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana. De acuerdo con los primeros reportes, la convocatoria fue realizada por Sandy Hernández, precandidata del partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de Yautepec, quien es identificada como una de las figuras políticas impulsadas por la familia Alonso, grupo que ha mantenido el control del gobierno municipal durante los últimos años y que busca conservar la alcaldía en la elección de 2027, proceso en el que la candidatura está reservada para mujeres.

COMANDO ARMADO IRRUMPIÓ DURANTE LA TRANSMISIÓN Según los testimonios de asistentes, mientras decenas de personas observaban el partido en la cancha comunitaria, varios hombres armados irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar contra las personas presentes. Los disparos alcanzaron a Sandy Hernández, a su esposo Miguel Tijera y a otros asistentes que se encontraban en el evento, entre ellos mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores. Como consecuencia del ataque, Miguel Tijera falleció en el sitio, al igual que una mujer cuya identidad no fue dada a conocer por las autoridades. Entre las personas lesionadas se encontraba Fernanda, una adolescente de 17 años de edad, quien perdió la vida mientras era trasladada en una ambulancia para recibir atención médica, lo que elevó a tres el número de personas fallecidas.

LESIONADOS FUERON TRASLADADOS A DISTINTOS HOSPITALES Tras la agresión, las personas heridas fueron atendidas por cuerpos de emergencia y trasladadas a diversos hospitales de la región. Las autoridades informaron que cinco de los lesionados fueron canalizados al Hospital General de Cuautla, al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Hospital Henry Dunant para recibir atención médica especializada. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el saldo total ascendía a nueve personas lesionadas. HABITANTES SOLICITARON AYUDA MEDIANTE TRANSMISIONES EN VIVO Luego del ataque, habitantes de Rancho Nuevo y asistentes al evento realizaron transmisiones en vivo a través de redes sociales para solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia. En los videos difundidos se observan escenas de confusión, personas buscando resguardo y familiares auxiliando a los lesionados mientras esperaban la llegada de ambulancias y corporaciones de seguridad. En una de las transmisiones, una mujer expresó su preocupación por la situación de inseguridad que vive la comunidad. “¿Hasta cuándo vamos a estar así? La inseguridad está de la chingada”, señaló mientras transmitía en vivo y mostraba una evidente crisis nerviosa. Las grabaciones comenzaron a difundirse ampliamente en distintas plataformas digitales durante las horas posteriores al ataque. GOBERNADORA CONDENA LA AGRESIÓN Minutos después de los hechos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció acciones para esclarecer lo ocurrido. “Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados”, escribió la mandataria. Asimismo, informó que instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar las acciones correspondientes. “He instruido a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia”, señaló. Finalmente, reiteró su compromiso de continuar trabajando en materia de seguridad. “Reitero mi convicción de seguir trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro estado”, agregó.

DIPUTADO CONFIRMA FALLECIMIENTO DE PERSONAS CERCANAS El diputado federal Agustín Alonso Gutiérrez también se pronunció sobre el ataque armado y confirmó el fallecimiento de personas cercanas a él. A través de sus redes sociales manifestó: “Lamento y me llena de coraje el atentado cobarde que hoy vivió gente de bien de Yautepec. Me duele mucho la partida de Fernanda, hija de mi amigo Uziel; de mi amigo del alma Miguel Tijera y de otra persona que me reportan que también ha fallecido.” El legislador expresó además su solidaridad con las familias afectadas y pidió que los hechos sean esclarecidos. “Mi solidaridad con las familias de las víctimas y heridos, pronta recuperación para ellos y me uno a la exigencia de justicia para ellos y de todas las víctimas”, publicó. FISCALÍA ACTIVA PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN Horas después del ataque, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó mediante un comunicado que activó los protocolos legales de intervención para atender los hechos registrados en Yautepec. La institución señaló que personal ministerial, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. “Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Yautepec, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este martes 30 de junio los protocolos legales correspondientes de intervención en el sitio, luego de que tres personas perdieran la vida y nueve más resultaran lesionadas”, indicó la dependencia. La Fiscalía informó que especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales realizaron las diligencias técnico-legales respecto a los cuerpos de dos mujeres y un hombre. “Peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales efectúan en estos momentos los procedimientos técnicos-legales en torno a los cuerpos de dos mujeres y un hombre sin vida, dos de ellos ubicados en el sitio y uno en un hospital”, precisó. INVESTIGACIÓN SEGUIRÁ PROTOCOLO DE FEMINICIDIO La institución agregó que las investigaciones se desarrollarán conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio. “Las indagatorias se desarrollarán con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio.” Asimismo, aseguró que se analizarán todas las posibles líneas de investigación para determinar las circunstancias de la agresión y deslindar responsabilidades. “La Fiscalía de Morelos agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos delictivos”, concluyó el comunicado.

SIN PERSONAS DETENIDAS Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían reportado personas detenidas por el ataque armado registrado durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana en la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Yautepec. Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mientras en redes sociales permanecen circulando diversos videos grabados por asistentes y habitantes de la comunidad, en los que quedaron registradas escenas posteriores al ataque y la movilización de cuerpos de emergencia.

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