$!Detienen a siete presuntos integrantes de célula ligada al ataque en el bar Alma de CDMX en 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informaron la detención de siete personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva de alto impacto, como resultado de las investigaciones derivadas del ataque armado ocurrido el pasado 5 de abril en el club nocturno con razón social ALMA, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las autoridades capitalinas, las detenciones fueron realizadas mediante el cumplimiento de siete órdenes de aprehensión en contra de seis hombres y una mujer, quienes son investigados por su probable participación en el delito de asociación delictuosa calificada. Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia, investigación, seguimiento, vigilancia y análisis efectuados por personal de la SSC, cuyos datos de prueba fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente y presentados ante un Juez de Control, quien autorizó los mandamientos judiciales.

OPERATIVOS EN TRES ALCALDÍAS Y CENTROS PENITENCIARIOS Como parte del despliegue operativo, elementos de la SSC, en coordinación con personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde fueron detenidos dos hombres de 43 y 21 años de edad. Según las investigaciones, ambos probablemente forman parte de una organización criminal relacionada con la comisión de homicidios, robos a casa habitación, distribución de narcóticos y otros hechos violentos registrados en las alcaldías Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras y Tlalpan. En una segunda acción, desarrollada en un centro penitenciario femenil ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión contra una mujer de 37 años de edad, quien registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos durante 2026, por los delitos de narcomenudeo y cohecho. Posteriormente, en la alcaldía Tlalpan, agentes de seguridad ejecutaron otra orden judicial contra un hombre de 43 años de edad que cuenta con ocho ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, registrados entre 2004 y 2026 por delitos como encubrimiento por receptación, tentativa de robo calificado agravado y delitos contra la salud. En otra intervención realizada nuevamente en La Magdalena Contreras, fue detenido un hombre de 21 años, quien registra un antecedente penitenciario correspondiente a 2023 por el delito de robo calificado. Las autoridades también localizaron y detuvieron a un hombre de 52 años de edad en un centro comunitario de la alcaldía Tlalpan, donde presuntamente laboraba. De acuerdo con las investigaciones, sería uno de los probables coautores materiales dentro de la estructura delictiva investigada. Finalmente, personal de la SSC notificó una orden de aprehensión en reclusión a un hombre de 32 años de edad internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, quien cuenta con un ingreso previo al sistema penitenciario en 2025 por el delito de extorsión agravada.

CUATRO DETENIDOS ESTARÍAN VINCULADOS DIRECTAMENTE AL ATAQUE EN EL BAR ALMA La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, de acuerdo con las investigaciones, cuatro de los detenidos —de 21, 43, 43 y 52 años de edad— estarían directamente relacionados con el ataque armado perpetrado el 5 de abril de 2025 en el establecimiento ubicado sobre Avenida Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec. Además de ese hecho, las autoridades investigan su probable participación en otros actos violentos registrados en las alcaldías La Magdalena Contreras y Tlalpan. La SSC señaló que las indagatorias permitieron establecer que los siete detenidos presuntamente integran una célula delictiva generadora de violencia relacionada con homicidios, lesiones, robos a casa habitación, distribución de narcóticos, extorsiones y otros delitos de alto impacto cometidos en distintas zonas de la capital.

AUTORIDADES MANTIENEN RESERVA SOBRE IDENTIDADES OFICIALES De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, los detenidos fueron identificados como Alexis “N”, Víctor “N”, David “N”, Wendy “N”, Diego “N”, Adrián “N” y Juan Eduardo “N”. Sin embargo, las autoridades capitalinas no han confirmado oficialmente dichas identidades ni han detallado de manera individual las circunstancias de cada captura. Tampoco se ha precisado públicamente la edad correspondiente a cada uno de los nombres difundidos ni la forma específica en que fueron cumplimentadas todas las órdenes de aprehensión.

EL ATAQUE OCURRIÓ CUANDO EMPLEADOS LLEGABAN AL ESTABLECIMIENTO Los hechos que dieron origen a esta investigación ocurrieron la noche del sábado 5 de abril de 2025 en el establecimiento ALMA, localizado en el número 555 de Avenida Paseo de las Palmas, en la tercera sección de Lomas de Chapultepec. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez en el programa C4 en Alerta, un individuo armado disparó directamente contra trabajadores del establecimiento cuando éstos llegaban para iniciar su jornada laboral. Como consecuencia del ataque resultaron lesionados cuatro empleados del centro nocturno: dos hombres y dos mujeres, quienes presentaron heridas por impactos de arma de fuego. Tras la agresión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró el inmueble y realizó diversas diligencias periciales para el levantamiento de indicios. Paralelamente, en redes sociales usuarios señalaron que el establecimiento presuntamente operaba de manera irregular, situación que también fue objeto de atención durante las investigaciones.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA PARA ESCLARECER OTROS HECHOS VIOLENTOS Las autoridades capitalinas informaron que todas las personas detenidas fueron notificadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal. La SSC indicó que los operativos fueron realizados conforme a los protocolos de actuación policial, con apego al marco legal vigente y respeto a los derechos humanos. Finalmente, la dependencia reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desarrollar investigaciones que permitan identificar y detener a personas presuntamente relacionadas con hechos de violencia y delitos de alto impacto registrados en la capital del país.

Publicidad