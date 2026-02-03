Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio
    Un juez sentenció a 40 años de cárcel a Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero, tras acreditarse su responsabilidad en un homicidio investigado en la Operación Enjambre VANGUARDIA

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública, fue sentenciado a 40 años de prisión por el delito de homicidio, informó la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que una Autoridad Judicial dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública del municipio de Nicolás Romero, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, se aportaron los datos de prueba necesarios para que el órgano jurisdiccional determinara la culpabilidad del ex funcionario, como resultado de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación “Enjambre”, estrategia enfocada en el combate a delitos de alto impacto y la desarticulación de estructuras criminales.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presunto implicado en ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

SÁNCHEZ MITRE Y CÓMPLICE GOLPEARON Y ASESINARON A LA VÍCTIMA EN SU DOMICILIO

Las indagatorias permitieron establecer que el 23 de enero de 2024, Adrián Mauricio Sánchez Mitre y otro individuo arribaron al lugar donde se encontraba la víctima, en el municipio de Nicolás Romero. En ese sitio, ambos comenzaron a agredirla físicamente y, en el transcurso del ataque, el hoy sentenciado sacó un arma de fuego y disparó en su contra, provocándole la muerte.

El avance de las investigaciones permitió a la FGJEM recabar y presentar pruebas que identificaron a Sánchez Mitre como posible partícipe directo en este ilícito, lo que derivó en su procesamiento penal y posterior sentencia.

DETIENEN A EXCOMISIONADO DE SEGURIDAD DURANTE ‘OPERACIÓN ENJAMBRE’

Adrián Mauricio Sánchez Mitre fue detenido como resultado de acciones operativas y de investigación coordinadas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dentro de la Operación “Enjambre”. En el despliegue participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Con los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó su responsabilidad penal y dictó la sentencia de 40 años de prisión.

DETENCIÓN DE SÁNCHEZ MITRE OCURRIÓ EN 2025

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, Sánchez Mitre fue capturado en enero de 2025, tras un operativo conjunto de la policía del estado de Michoacán y autoridades federales. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el arresto se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Pino Suárez, en la zona centro de la ciudad de Zamora.

La orden de aprehensión había sido emitida por un juez de control desde enero, y fue finalmente cumplimentada tras su localización en dicho municipio, lo que permitió continuar con el proceso judicial en su contra.

$!Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio

TE PUEDE INTERESAR: Operación Enjambre en Edomex: Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años en prisión por doble homicidio

AVANCES DE LA OPERACIÓN ‘ENJAMBRE’

Con esta resolución judicial, suman 17 sentencias condenatorias obtenidas contra objetivos prioritarios vinculados a la Operación “Enjambre”. De acuerdo con la FGJEM, hasta el momento se ha logrado la detención de 60 presuntos responsables relacionados con diversos delitos investigados dentro de este operativo.

La Fiscalía recordó que, el pasado 14 de diciembre, también se dictó sentencia condenatoria por homicidio en contra de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, detenida igualmente como parte de la Operación “Enjambre”. La ex alcaldesa fue encontrada culpable del delito de homicidio calificado en agravio de dos servidores públicos, ocurrido el 25 de enero de 2023.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan como parte de esta estrategia, con el objetivo de esclarecer hechos delictivos y llevar ante la justicia a los responsables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
homicidios
sentencias

Localizaciones


Edomex

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

¿Ya se dio cuenta, Presidenta?, nos están aislando
En las querellas también fueron señalados la persona moral Sandra Cuevas Diamond Group, así como Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca y quien junto con la ex funcionaria impulsa la conformación del movimiento político “México Nuevo”.

Piden a INE indagar a Sandra Cuevas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
Investigadores han logrado mapear el potencial epidémico dentro del árbol evolutivo de los murciélagos, revelando que el riesgo de una nueva pandemia

¿Una nueva pandemia se aproxima?... científicos localizan al murciélago que podría causarla
El proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 inicia este febrero. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha habilitado el sistema para que padres y tutores registren a los menores en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Preinscripciones SEP 2026... Fechas y requisitos oficiales para preescolar, primaria y secundaria
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
Elijah Arroyo,de los Seattle Seahawks está listo para inscribir su nombre entre los ganadores del Super Bowl LX; al menos ya consiguió estar presente en el partido contra los New England Patriots.

Presencia mexicana en el Super Bowl: Elijah Arroyo, ¿qué otros aztecas han estado presentes a lo largo de la historia?