$!Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, se aportaron los datos de prueba necesarios para que el órgano jurisdiccional determinara la culpabilidad del ex funcionario, como resultado de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación “Enjambre”, estrategia enfocada en el combate a delitos de alto impacto y la desarticulación de estructuras criminales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) informó que una Autoridad Judicial dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública del municipio de Nicolás Romero, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio.

SÁNCHEZ MITRE Y CÓMPLICE GOLPEARON Y ASESINARON A LA VÍCTIMA EN SU DOMICILIO

Las indagatorias permitieron establecer que el 23 de enero de 2024, Adrián Mauricio Sánchez Mitre y otro individuo arribaron al lugar donde se encontraba la víctima, en el municipio de Nicolás Romero. En ese sitio, ambos comenzaron a agredirla físicamente y, en el transcurso del ataque, el hoy sentenciado sacó un arma de fuego y disparó en su contra, provocándole la muerte.

El avance de las investigaciones permitió a la FGJEM recabar y presentar pruebas que identificaron a Sánchez Mitre como posible partícipe directo en este ilícito, lo que derivó en su procesamiento penal y posterior sentencia.

DETIENEN A EXCOMISIONADO DE SEGURIDAD DURANTE ‘OPERACIÓN ENJAMBRE’

Adrián Mauricio Sánchez Mitre fue detenido como resultado de acciones operativas y de investigación coordinadas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dentro de la Operación “Enjambre”. En el despliegue participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Con los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó su responsabilidad penal y dictó la sentencia de 40 años de prisión.

DETENCIÓN DE SÁNCHEZ MITRE OCURRIÓ EN 2025

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, Sánchez Mitre fue capturado en enero de 2025, tras un operativo conjunto de la policía del estado de Michoacán y autoridades federales. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el arresto se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Pino Suárez, en la zona centro de la ciudad de Zamora.

La orden de aprehensión había sido emitida por un juez de control desde enero, y fue finalmente cumplimentada tras su localización en dicho municipio, lo que permitió continuar con el proceso judicial en su contra.