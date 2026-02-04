Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 febrero 2026
    Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión
    La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de Gerardo “N”, expresidente municipal de Cuautempan, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada. ESPECIAL

De acuerdo con la denuncia, Gerardo ‘N’ habría forzado a la víctima a entregarle una camioneta y dinero en efectivo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención en Tlaxcala de Gerardo “N”, expresidente municipal de Cuautempan, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el acusado fue capturado en la calle Petra Márquez de la colonia Mirasol, luego de que se solicitara la colaboración de las autoridades correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Michoacán investiga a más familiares por multihomicidio de intérpretes de lengua de señas

Hasta el momento, se estableció que Gerardo fue “trasladado a territorio poblano, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió”.

$!Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión

EXPRESIDENTE MUNICIPAL EN PUEBLA ES ACUSADO DE EXTORSIÓN AGRAVADA

El informe destaca que el 9 de octubre de 2024, la víctima de identidad resguardada fue citada en un domicilio particular de Gerardo “N”, quien aún se desempeñaba como presidente municipal de Cuautempan. En el sitio también se encontraban otros funcionarios públicos del ayuntamiento.

Según el relato, los presuntos amagaron a la víctima con un arma de fuego al exigirle la entrega de una camioneta marca Chirey, modelo Omoda 5, así como la cantidad de 300 mil pesos en efectivo, bajo amenazas de hacerle daño a su familia.

$!Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión

Posteriormente, la víctima habría sido obligada a firmar un contrato de compraventa simulado, mediante el cual hacía constar la supuesta venta de la unidad por la cantidad de 450 mil pesos.

En un segundo caso ocurrido el 12 de octubre de 2024, un funcionario público obligó a la misma víctima a abordar una patrulla oficial, trasladándola a la casa particular de Gerardo, donde presuntamente, bajo amenazas, se le exigió la entrega de una segunda camioneta marca BYD, así como su documentación, siendo forzada a firmar un segundo contrato de compraventa simulado, por la cantidad de 550 mil pesos que avalaba la supuesta venta del vehículo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Detenciones
Extorsiones

Localizaciones


Puebla

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028