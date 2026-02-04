Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión
De acuerdo con la denuncia, Gerardo ‘N’ habría forzado a la víctima a entregarle una camioneta y dinero en efectivo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención en Tlaxcala de Gerardo “N”, expresidente municipal de Cuautempan, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con el comunicado oficial, el acusado fue capturado en la calle Petra Márquez de la colonia Mirasol, luego de que se solicitara la colaboración de las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, se estableció que Gerardo fue “trasladado a territorio poblano, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió”.
EXPRESIDENTE MUNICIPAL EN PUEBLA ES ACUSADO DE EXTORSIÓN AGRAVADA
El informe destaca que el 9 de octubre de 2024, la víctima de identidad resguardada fue citada en un domicilio particular de Gerardo “N”, quien aún se desempeñaba como presidente municipal de Cuautempan. En el sitio también se encontraban otros funcionarios públicos del ayuntamiento.
Según el relato, los presuntos amagaron a la víctima con un arma de fuego al exigirle la entrega de una camioneta marca Chirey, modelo Omoda 5, así como la cantidad de 300 mil pesos en efectivo, bajo amenazas de hacerle daño a su familia.
Posteriormente, la víctima habría sido obligada a firmar un contrato de compraventa simulado, mediante el cual hacía constar la supuesta venta de la unidad por la cantidad de 450 mil pesos.
En un segundo caso ocurrido el 12 de octubre de 2024, un funcionario público obligó a la misma víctima a abordar una patrulla oficial, trasladándola a la casa particular de Gerardo, donde presuntamente, bajo amenazas, se le exigió la entrega de una segunda camioneta marca BYD, así como su documentación, siendo forzada a firmar un segundo contrato de compraventa simulado, por la cantidad de 550 mil pesos que avalaba la supuesta venta del vehículo.