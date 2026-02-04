$!Fiscalía de Puebla detiene a Gerardo ‘N’, exalcalde de Cuautempan, por extorsión

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención en Tlaxcala de Gerardo “N”, expresidente municipal de Cuautempan, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el acusado fue capturado en la calle Petra Márquez de la colonia Mirasol, luego de que se solicitara la colaboración de las autoridades correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Michoacán investiga a más familiares por multihomicidio de intérpretes de lengua de señas

Hasta el momento, se estableció que Gerardo fue “trasladado a territorio poblano, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió”.