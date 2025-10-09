Detienen al empresario Javier Milian en Puebla, dueño de ‘Mamitas’; esto es lo que se sabe hasta el momento
Javier Milian, propietario de ‘40 Grados’ y ‘Mamitas’, fue detenido en San Andrés Cholula; su situación legal será determinada por la Fiscalía de Puebla.
El empresario Javier Milian, propietario de diversos restaurantes, gimnasios y centros nocturnos en Puebla, entre ellos los establecimientos de entretenimiento nocturno ‘40 Grados’ y ‘Mamitas’, fue detenido la mañana de este jueves 9 de octubre en el municipio de San Andrés Cholula, según reportes de medios locales y registros oficiales.
¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE JAVIER MILIAN?
Fuentes judiciales informaron que Milian fue interceptado mientras se desplazaba a bordo de una camioneta negra sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de la colonia San Bernardino Tlaxcalancingo, cerca del fraccionamiento La Vista Country Club, aproximadamente a las 8:17 de la mañana, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND).
Agentes ministeriales fueron los encargados de su aseguramiento y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en la Casa de Justicia de San Andrés, donde se determinará su situación jurídica.
Según el RND, Javier Milian Mora tiene 1.80 metros de estatura, complexión delgada, tez clara, cabello ondulado regular, frente amplia, nariz recta y ancha, y labios gruesos.
Al momento de su captura vestía chamarra deportiva blanca, shorts grises y tenis negros.
MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE JAVIER MILIAN SIGUE SIN CONOCERSE
Hasta el cierre de la mañana, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de la detención ni los delitos que se le atribuyen.
Medios locales han señalado posibles delitos vinculados a la captura:
El portal Ambas Manos indicó que podría tratarse de lavado de dinero.
Mientras que Milenio reporta que la detención estaría relacionada con trata de personas.
No obstante, estas informaciones no han sido confirmadas por autoridades, por lo que se mantienen como especulaciones periodísticas.
¿QUIÉN ES JAVIER MILIAN?
Javier Milian es reconocido en Puebla por su participación en el sector de restaurantes, gimnasios y centros nocturnos, especialmente aquellos enfocados en entretenimiento para adultos, como ‘40 Grados’ y ‘Mamitas’, entre otros. Su perfil empresarial lo ha posicionado como una figura conocida en la vida nocturna de la ciudad.
Se espera que la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial en las próximas horas para esclarecer los motivos legales de la detención y los delitos que se le atribuyen, así como el procedimiento que se seguirá ante el Ministerio Público.