$!Detienen al empresario Javier Milian en Puebla, dueño de ‘Mamitas’; esto es lo que se sabe hasta el momento

El empresario Javier Milian, propietario de diversos restaurantes, gimnasios y centros nocturnos en Puebla, entre ellos los establecimientos de entretenimiento nocturno ‘40 Grados’ y ‘Mamitas’, fue detenido la mañana de este jueves 9 de octubre en el municipio de San Andrés Cholula, según reportes de medios locales y registros oficiales.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE JAVIER MILIAN?

Fuentes judiciales informaron que Milian fue interceptado mientras se desplazaba a bordo de una camioneta negra sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de la colonia San Bernardino Tlaxcalancingo, cerca del fraccionamiento La Vista Country Club, aproximadamente a las 8:17 de la mañana, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Agentes ministeriales fueron los encargados de su aseguramiento y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en la Casa de Justicia de San Andrés, donde se determinará su situación jurídica.

Según el RND, Javier Milian Mora tiene 1.80 metros de estatura, complexión delgada, tez clara, cabello ondulado regular, frente amplia, nariz recta y ancha, y labios gruesos.

Al momento de su captura vestía chamarra deportiva blanca, shorts grises y tenis negros.