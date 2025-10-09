$!Vinculan a proceso a ‘La Voz’, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac: Fiscalía de CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó, este 9 de octubre, la vinculación a proceso de Liliana ‘N’, presunta criminal del Cártel de Tláhuac conocida como ‘La Voz’, quien es hija de Felipe de Jesús ‘N’, alias ‘El Ojos’ y exlíder del grupo delictivo. Según se informó, Liliana es investigada por su participación en el delito de asociación delictuosa. Durante su audiencia inicial, un juez procedió con la vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva. TE PUEDE INTERESAR: Caen viuda e hija de ‘El Ojos’, fundador del Cártel de Tláhuac Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Esto sucedió gracias a las pruebas presentadas por un agente del Ministerio Público, las cuales fueron consideradas suficientes para los dictámenes judiciales. Hasta el momento, la Fiscalía capitalina indicó que ‘La Voz’ permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

¿CÓMO FUE LA DETENCIÓN DE ‘LA VOZ’, HIJA DEL EXLÍDER DEL EXLÍDER DEL CÁRTEL DE TLÁHUAC? El arresto de ‘La Voz’ sucedió el pasado 3 de octubre, en Cuautla, Morelos. En el operativo participaron agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Además de Liliana, las autoridades pusieron bajo arresto a su madre, María ‘N’, y su hermana, Samantha ‘N’, el 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo. Así como ‘La Voz’, las dos mujeres enfrentan el delito de asociación delictuosa. “Con esta acción, la Fiscalía refrenda su compromiso de combatir a los grupos delictivos que afectan la tranquilidad de las y los capitalinos, al tiempo que fortalece la estrategia de seguridad mediante investigaciones sólidas y coordinadas que permiten desarticular redes criminales y reducir la violencia en la ciudad”, indicó la Fiscalía de la Ciudad de México en su comunicado.