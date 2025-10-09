Capturan en Michoacán a ‘Llanero’, presunto extorsionador de productores limoneros en Tierra Caliente
El detenido, Jhon Mario “N”, alias “Llanero” también es señalado como reclutador de una célula criminal en Tierra Caliente
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, en el estado de Michoacán, como resultado de un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales y estatales.
El detenido es señalado por su presunta participación en extorsiones al sector limonero, así como en el reclutamiento y entrenamiento de personas para integrarlas a una célula delictiva con operaciones en la región de Tierra Caliente y Apatzingán.
DETENCIÓN DE ‘LLANERO’ FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA EXTORSIÓN
De acuerdo con la SSPC, la captura se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México para reducir este delito en sectores productivos clave del país.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal
Estas corporaciones trabajaron en coordinación con el Gobierno de Michoacán para ejecutar un operativo de inteligencia e investigación en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, donde finalmente fue detenido el presunto implicado.
La SSPC detalló que el objetivo de las acciones conjuntas es proteger la producción agrícola nacional, en particular los ciclos productivos del limón, uno de los principales motores económicos de la región de Tierra Caliente.
‘LLANERO’ ES SEÑALADO COMO OPERADOR DEL COBRO DE EXTORSIONES; RECLUTABA Y ENTRENABA A NUEVOS MIEMBROS
Los trabajos de investigación permitieron identificar a “Llanero” como un operador del cobro de extorsiones a productores de limón y como encargado del reclutamiento y entrenamiento de nuevos miembros de una célula criminal.Asimismo, las autoridades indicaron que el detenido presuntamente elaboraba artefactos explosivos de fabricación artesanal, utilizados por dicho grupo delictivo.
Durante la detención, las fuerzas federales aseguraron diversos objetos vinculados con actividades ilícitas, entre ellos:
- Un arma de fuego corta abastecida.
- Equipo táctico utilizado en operaciones delictivas.
- Dosis de droga en presentación individual.
- Un vehículo empleado presuntamente para actividades de extorsión y traslado.
El detenido fue informado de sus derechos de ley y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica conforme a los procedimientos legales.
GARCÍA HARFUCH DESTACA DETENCIÓN DE ‘LLANERO’
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención a través de sus redes sociales oficiales, acompañando el mensaje con una imagen del presunto responsable.
En su publicación, señaló:
“Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @Defensamx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich detuvieron en Michoacán a Jhon Mario ‘N’, alias ‘Llanero’, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento y entrenamiento de integrantes de una célula delictiva.”
“Continuaremos trabajando con el @GobMichoacan para proteger los ciclos productivos y garantizar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad.”
El Gobierno Federal ha reforzado su presencia en Michoacán con operativos enfocados en desarticular redes delictivas que afectan directamente la economía local.
El Ministerio Público Federal será el encargado de definir la situación jurídica del detenido, mientras las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las líneas de investigación sobre posibles vínculos con otras células criminales que operan en Michoacán.