Capturan en Michoacán a ‘Llanero’, presunto extorsionador de productores limoneros en Tierra Caliente

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, en el estado de Michoacán, como resultado de un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales y estatales.

El detenido es señalado por su presunta participación en extorsiones al sector limonero, así como en el reclutamiento y entrenamiento de personas para integrarlas a una célula delictiva con operaciones en la región de Tierra Caliente y Apatzingán.

TE PUEDE INTERESAR: FGR: Vinculan a proceso al ‘Viejón’, operador de La Barredora, por narcotráfico para el CJNG

DETENCIÓN DE ‘LLANERO’ FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA EXTORSIÓN

De acuerdo con la SSPC, la captura se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México para reducir este delito en sectores productivos clave del país.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal

Estas corporaciones trabajaron en coordinación con el Gobierno de Michoacán para ejecutar un operativo de inteligencia e investigación en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, donde finalmente fue detenido el presunto implicado.

La SSPC detalló que el objetivo de las acciones conjuntas es proteger la producción agrícola nacional, en particular los ciclos productivos del limón, uno de los principales motores económicos de la región de Tierra Caliente.