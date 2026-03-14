Declaran culpable a ‘Fer Italia’ por violación de una menor: esto se sabe sobre el caso y el influencer

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo sentencia de condena en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, creador de contenido conocido en redes sociales como “Fer Italia”, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años.

De acuerdo con la institución, la resolución judicial fue dictada durante una audiencia celebrada en los juzgados del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. El caso está relacionado con hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en el municipio de Huixquilucan.

La autoridad judicial determinó la culpabilidad del acusado y estableció que el próximo 17 de marzo se llevará a cabo la audiencia para la individualización de sanciones.

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AMEAZAS Y ABUSOS: ESTOS SON LOS HECHOS INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA

Según la investigación presentada por el Ministerio Público, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando el acusado presuntamente trasladó a la víctima al inmueble referido mediante engaños, lugar donde habría cometido la agresión sexual.

Posteriormente, el 22 de marzo del mismo año, el investigado presuntamente amenazó a la adolescente con difundir videos y fotografías de contenido sexual y nuevamente la llevó al mismo domicilio, donde habría ocurrido otra agresión.

Tras tener conocimiento de los hechos, la fiscalía inició una carpeta de investigación y recabó diversos datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra del imputado.

DETENCIÓN DE FER ITALIA EN PLAZA COMERCIAL DE HUIXQUILUCAN

El 28 de agosto, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Luis Fernando Padilla Manzo en una plaza comercial de Huixquilucan.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Antihomicidio.

Tras su detención, el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que llevó el proceso penal.