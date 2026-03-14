Declaran culpable a ‘Fer Italia’ por violación de una menor: esto se sabe sobre el caso y el influencer
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Luis Fernando Padilla Manzo, “Fer Italia”, fue declarado culpable por violación de una adolescente en Huixquilucan; la sentencia se definirá el 17 de marzo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo sentencia de condena en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, creador de contenido conocido en redes sociales como “Fer Italia”, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años.
De acuerdo con la institución, la resolución judicial fue dictada durante una audiencia celebrada en los juzgados del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. El caso está relacionado con hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en el municipio de Huixquilucan.
La autoridad judicial determinó la culpabilidad del acusado y estableció que el próximo 17 de marzo se llevará a cabo la audiencia para la individualización de sanciones.
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AMEAZAS Y ABUSOS: ESTOS SON LOS HECHOS INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA
Según la investigación presentada por el Ministerio Público, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando el acusado presuntamente trasladó a la víctima al inmueble referido mediante engaños, lugar donde habría cometido la agresión sexual.
Posteriormente, el 22 de marzo del mismo año, el investigado presuntamente amenazó a la adolescente con difundir videos y fotografías de contenido sexual y nuevamente la llevó al mismo domicilio, donde habría ocurrido otra agresión.
Tras tener conocimiento de los hechos, la fiscalía inició una carpeta de investigación y recabó diversos datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra del imputado.
DETENCIÓN DE FER ITALIA EN PLAZA COMERCIAL DE HUIXQUILUCAN
El 28 de agosto, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Luis Fernando Padilla Manzo en una plaza comercial de Huixquilucan.
En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Antihomicidio.
Tras su detención, el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que llevó el proceso penal.
FER ITALIA ENFRENTA OTRO PROCESO JUDICIAL POR VIOLACIÓN A SU EXPAREJA
La Fiscalía estatal informó que el acusado enfrenta un segundo proceso judicial, ya que también se encuentra vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fue su expareja sentimental.
De acuerdo con la investigación, las presuntas agresiones en este segundo caso habrían ocurrido en tres ocasiones: el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y el 10 de enero de 2023, en un inmueble ubicado también en el municipio de Huixquilucan.
Las autoridades indicaron que este proceso judicial continúa en curso.
¿QUIÉN ES FER ITALIA? TRAYECTORIA PÚBLICA Y ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES
Luis Fernando Padilla Manzo es conocido en plataformas digitales bajo el nombre de “Fer Italia”. A sus 39 años ha mantenido presencia en redes sociales donde comparte contenido relacionado con automóviles deportivos y estilos de vida asociados al lujo.
En la red social Instagram cuenta con cerca de cuatro millones de seguidores, mientras que en su canal de YouTube supera los 300 mil suscriptores.
En entrevistas públicas ha señalado que inició su participación en el medio del entretenimiento desde joven como extra en producciones televisivas y comerciales. Posteriormente, participó en programas como Casos de familia y desarrolló actividades relacionadas con el modelaje.
Aunque ha señalado tener formación como médico cirujano, también ha realizado apariciones en programas de televisión, entre ellos el matutino Venga la Alegría de la televisora TV Azteca.
SEÑALAN RELACIÓN DE AMISTAD CON FOFO MÁRQUEZ, SENTENCIADO POR INTENTO DE FEMINICIDIO
El creador de contenido también ha sido mencionado en distintos espacios mediáticos por su cercanía con el influencer Fofo Márquez.
Tras la detención de Márquez, Padilla Manzo realizó una transmisión en redes sociales en la que expresó su opinión sobre los hechos atribuidos a su conocido, señalando que consideraba reprobables las agresiones contra mujeres.
Asimismo, su nombre apareció en medios en octubre de 2021 por una supuesta relación sentimental con la influencer Daniela Alexis “La Bebeshita”, ex participante del programa Enamorándonos.
En ese contexto, la creadora de contenido declaró públicamente que recibió de parte de Padilla Manzo un automóvil de lujo después de que su vehículo fue robado en una residencia relacionada con el influencer.
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FISCALÍA EXHORTA A REALIZAR DENUNCIAS EN CONTRA DEL CRIMINAL
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que mantiene abiertos diversos canales de denuncia para la ciudadanía en caso de reconocer al sentenciado como probable implicado en otros hechos delictivos.
Entre ellos se encuentran el correo electrónico institucional cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex, disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android.
La institución señaló que la información proporcionada por la ciudadanía puede contribuir al desarrollo de investigaciones relacionadas con posibles delitos.