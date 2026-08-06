Detienen en el AICM a presunto implicado en fraude con criptomonedas por 621 mil dólares

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Edgar Gilberto Fabris Contreras, de 39 años, señalado por su probable responsabilidad en un fraude relacionado con inversiones en criptomonedas, que habría generado un perjuicio económico de 621 mil dólares a un inversionista. La captura se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes de investigación ubicaron al imputado y ejecutaron el mandato judicial emitido por un juez.

INVESTIGACIÓN INICIÓ POR INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS EN BAHÍA DE BANDERAS De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se originaron en Bahía de Banderas, Nayarit, donde Edgar Gilberto Fabris Contreras y Arturo Jossmar Ramírez Vega, identificados como socios de la empresa Cryptonetwork S.A. de C.V., presuntamente ofrecieron a una persona invertir recursos económicos bajo la promesa de obtener rendimientos mensuales mediante operaciones con criptomonedas, divisas y otros instrumentos financieros. La investigación señala que el inversionista habría entregado una cantidad de dinero con la expectativa de recibir ganancias periódicas derivadas de dichas operaciones. Sin embargo, los rendimientos comprometidos no habrían sido entregados y el capital invertido tampoco fue recuperado, por lo que la persona afectada presentó una denuncia ante las autoridades.

FISCALÍA INDAGA PRESUNTO ESQUEMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Según las indagatorias de la Fiscalía capitalina, los recursos habrían sido captados bajo la promesa de ser destinados a un modelo de inversión basado en activos digitales y operaciones financieras con altos rendimientos. Tras la integración de la carpeta de investigación y la recopilación de datos de prueba, un juez autorizó la orden de aprehensión contra Fabris Contreras por su probable participación en el delito de fraude. La FGJCDMX informó que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias legales del caso. Hasta el momento, las autoridades no han informado si Arturo Jossmar Ramírez Vega enfrenta algún proceso judicial relacionado con los mismos hechos, ni si existen más personas afectadas por el presunto esquema de inversión investigado. Con información de INFOBAE