Arrestan a excoordinador general de Centros Federales de Readaptación por desvíos millonarios
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Previamente, había sido vinculado a proceso a causa de la muerte de 40 migrantes durante el incendio en el centro de detención migratoria
El 3 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, de la CDMX.
Al exfuncionario también se le describió como excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue arrestado por trabajar con el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón.
En el 2023, Antonio Molina Díaz fue director de Control del Instituto Nacional de Migración (INM). Fue vinculado a proceso por uso indebido del ejercicio público tras la muerte de 40 migrantes durante el incendio en el centro de detención migratoria, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En el comunicado de la FGR, se detalló que el arresto de Antonio Molina Díaz ocurre porque, durante su cargo en los Centros Federales de Readaptación, suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales. Se fechó que dicha acción sucedió entre la presidencia de Calderón y la de Peña Nieto.
‘El detenido probablemente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, la cual involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada’ especificó la FGR.
Tras su arresto, se aseguraron 2 mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos mexicanos. Fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para la primera audiencia.