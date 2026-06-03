Arrestan a excoordinador general de Centros Federales de Readaptación por desvíos millonarios

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    Arrestan a excoordinador general de Centros Federales de Readaptación por desvíos millonarios
    Arrestan a Antonio ‘N’ excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Vanguardia

Previamente, había sido vinculado a proceso a causa de la muerte de 40 migrantes durante el incendio en el centro de detención migratoria

El 3 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, de la CDMX.

Al exfuncionario también se le describió como excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue arrestado por trabajar con el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/investigan-red-de-intimidacion-electoral-fgr-y-estado-van-tras-autores-de-citatorios-falsos-PL21088043

En el 2023, Antonio Molina Díaz fue director de Control del Instituto Nacional de Migración (INM). Fue vinculado a proceso por uso indebido del ejercicio público tras la muerte de 40 migrantes durante el incendio en el centro de detención migratoria, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el comunicado de la FGR, se detalló que el arresto de Antonio Molina Díaz ocurre porque, durante su cargo en los Centros Federales de Readaptación, suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales. Se fechó que dicha acción sucedió entre la presidencia de Calderón y la de Peña Nieto.

El detenido probablemente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, la cual involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada’ especificó la FGR.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativo-tras-balacera-en-los-cabos-bcs-deja-detenidos-LL21087194

Tras su arresto, se aseguraron 2 mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos mexicanos. Fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para la primera audiencia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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