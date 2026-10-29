Detienen en Mérida a estadounidense buscado en Florida por fraude y robo de identidad

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    Detienen en Mérida a estadounidense buscado en Florida por fraude y robo de identidad
    Richard “N”, ciudadano estadounidense con cuatro órdenes de arresto en Florida, fue detenido en Mérida, Yucatán. Gabinete de Seguridad

Richard “N” era considerado objetivo prioritario para EU y tenía cuatro órdenes de arresto en Florida

El Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, detuvieron en Mérida, Yucatán, a Richard “N”, ciudadano estadounidense considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades la tarde del 28 de octubre, el detenido cuenta con cuatro órdenes de arresto en Florida y está vinculado con una célula delictiva dedicada al fraude y al robo de identidad.

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En el operativo también participó el Instituto Nacional de Migración (INM), como parte de la coordinación entre dependencias mexicanas y autoridades de otros países para localizar a personas requeridas fuera del territorio nacional.

RICHARD “N” TENÍA CUATRO ÓRDENES DE ARRESTO EN FLORIDA

Según la información publicada por el Gabinete de Seguridad en sus cuentas oficiales, Richard “N” era buscado por autoridades estadounidenses y estaba identificado como un objetivo prioritario para el gobierno de ese país.

Las autoridades señalaron que el hombre está vinculado con una célula delictiva dedicada al fraude y al robo de identidad. Sin embargo, el comunicado no detalló los casos específicos relacionados con estas actividades ni las circunstancias de las cuatro órdenes de arresto emitidas en Florida.

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OPERATIVO EN MÉRIDA CONTÓ CON PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES FEDERALES

La detención fue realizada en Mérida mediante un operativo en el que participaron elementos de la Semar, la SSPC y la FGR, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el INM.

El Gabinete de Seguridad indicó que la acción fue resultado de la coordinación interinstitucional y del fortalecimiento de la cooperación internacional para localizar y detener a personas requeridas por autoridades de otros países.

La dependencia agregó que estas acciones se llevan a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional. Hasta el momento, la información difundida no incluye más detalles sobre la situación jurídica de Richard “N” tras su detención.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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