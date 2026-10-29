$!Detienen en Tecate a ruso buscado por Interpol; llevaba granada y documentos falsos de la CIA

Un ciudadano ruso identificado como Iván “N”, de 43 años, fue detenido en Tecate, Baja California, durante un operativo de seguridad en el que le encontraron una granada de fragmentación, documentos apócrifos con los que presuntamente se identificaba como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y diversos dispositivos electrónicos. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, el hombre contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención de Interpol, a petición de autoridades de Rusia y Estados Unidos. Su captura ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre, durante el denominado Operativo Tecate, encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

La intervención se registró alrededor de las 15:20 horas sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mayab, en el municipio fronterizo. DETIENEN A CIUDADANO RUSO DURANTE OPERATIVO EN TECATE Según la información difundida por las autoridades, los agentes realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron una camioneta Chevrolet Suburban negra que circulaba a exceso de velocidad. Los elementos de seguridad le marcaron el alto al conductor para verificar las condiciones en las que transitaba. El hombre se identificó como Iván “N”, de 43 años y originario de Rusia. Durante la revisión preventiva de sus pertenencias y del vehículo, los oficiales localizaron una granada de fragmentación, documentación que presuntamente lo acreditaba como integrante de la CIA y distintos dispositivos electrónicos. El hallazgo motivó el aseguramiento de los objetos y la puesta a disposición del detenido ante las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones. ¿QUÉ OBJETOS ENCONTRARON EN LA CAMIONETA?

Entre los artículos asegurados durante la intervención se encuentran una granada de fragmentación, documentos apócrifos y equipo electrónico cuya procedencia y finalidad deberán esclarecerse. El inventario difundido sobre el operativo incluye los siguientes objetos: Una granada de fragmentación. Un dispositivo de videograbación con el emblema del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un detector de señales telefónicas. Documentos apócrifos con los que presuntamente se identificaba como agente de la CIA. Un sistema de sonido de emergencia instalado en la camioneta, con sirenas y altoparlantes. Las autoridades deberán determinar si estos objetos están relacionados con alguna conducta ilícita adicional y establecer las circunstancias en las que el detenido los obtuvo o utilizaba. DOCUMENTOS FALSOS LO IDENTIFICABAN PRESUNTAMENTE COMO AGENTE DE LA CIA Uno de los elementos que llamó la atención de los agentes fue la documentación que Iván “N” llevaba consigo y con la que presuntamente pretendía identificarse como integrante de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. De acuerdo con los reportes del caso, los documentos fueron considerados apócrifos, por lo que no acreditaban que el ciudadano ruso perteneciera a esa institución. También se aseguraron dispositivos y accesorios electrónicos que quedaron bajo resguardo para las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la información difundida no precisa la función específica del equipo localizado ni si estaba relacionado con las actividades por las que el hombre era buscado. RUSIA Y ESTADOS UNIDOS LO BUSCABAN MEDIANTE UNA ALERTA INTERNACIONAL Tras verificar los datos de identificación del detenido, los agentes confirmaron, según los informes difundidos, que contaba con una alerta internacional de búsqueda y detención de Interpol, solicitada por autoridades de Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, la información publicada sobre su captura no especifica los delitos por los que ambos países lo requerían ni las causas judiciales que dieron origen a la alerta. Durante la intervención, el propio detenido manifestó haber pertenecido a las fuerzas armadas rusas. También trascendió que habría cruzado la frontera desde Estados Unidos para establecerse en Tecate, aunque las circunstancias de su presunta salida de ese país y el tiempo que llevaba en México no han sido aclarados oficialmente.

QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Después de su detención, Iván “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tijuana, junto con la camioneta y los objetos asegurados. En el Operativo Tecate participaron elementos de la Policía Municipal de Tecate, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de las corporaciones estatales que encabezaron las acciones. El caso quedó bajo investigación federal. Las autoridades deberán esclarecer la procedencia y el posible uso de los objetos encontrados, así como determinar las circunstancias de la alerta internacional y las responsabilidades legales que, en su caso, correspondan al ciudadano ruso.