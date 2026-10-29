criminales: FGE suma 644 cateos

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, de enero a octubre de este año, se realizaron 644 cateos en Coahuila, cifra que supera los 517 registrados durante todo el año

pasado.

Los datos presentados ante la Mesa de Seguridad estatal indican que, en los primeros 10 meses de 2026, las autoridades ejecutaron al menos 644 cateos para ampliar las investigaciones relacionadas con distintos delitos.

De acuerdo con la Fiscalía, la cifra incluye operativos realizados por la propia institución, así como acciones coordinadas con autoridades

federales.

Los cateos forman parte de las diligencias para recabar datos de prueba e integrar las carpetas de investigación por delitos que van desde el narcomenudeo y la posesión de armas hasta ilícitos sexuales, familiares y aquellos que atentan contra la integridad de las personas.

Con los resultados obtenidos hasta octubre, la FGE superó los registros de todo 2025, cuando se contabilizaron 517 cateos en la entidad.

Además, durante el mismo periodo, las autoridades aseguraron al menos 291 inmuebles, algunos de ellos como resultado de las órdenes de cateo.

La Fiscalía también reportó el aseguramiento de una tonelada de sustancias ilícitas y 231 armas de fuego, así como la detención de al menos 386 personas.