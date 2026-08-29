Detienen en Mexicali a Salvador ‘N’, presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’

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    Detienen en Mexicali a Salvador ‘N’, presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’
    Salvador “N”, señalado como presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’, fue detenido en Mexicali durante un operativo con participación de fuerzas federales y estatales. SSPC

Salvador “N”, señalado como operador financiero de ‘Los Chapitos’, fue detenido en Mexicali con 57 dosis de una sustancia similar a metanfetamina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Salvador “N”, de 41 años, señalado como presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, durante un operativo realizado en Mexicali, Baja California.

La captura ocurrió el viernes 28 de agosto como resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades mexicanas, así como del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

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SALVADOR “N” ES SEÑALADO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

De acuerdo con García Harfuch, Salvador “N” cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y también habría realizado operaciones financieras en Estados Unidos.

El funcionario señaló que el detenido fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La investigación permitió identificar su zona habitual de movilidad en Mexicali, por lo que agentes federales y estatales realizaron labores de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para ubicarlo.

La SSPC indicó que la detención derivó de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, además de las investigaciones encaminadas a localizar a integrantes de organizaciones señaladas como generadoras de violencia.

DETIENEN A SALVADOR “N” JUNTO CON UNA MUJER

Salvador “N” fue localizado mientras circulaba a bordo de un vehículo en compañía de una mujer de 26 años.

Los elementos de seguridad les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección fueron localizadas 57 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Ambas personas fueron detenidas y trasladadas ante el Ministerio Público, junto con la sustancia asegurada.

La representación social será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de las personas detenidas.

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PARTICIPARON FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Los trabajos contaron con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

García Harfuch destacó que el intercambio de información con autoridades estadounidenses busca fortalecer las capacidades de las instituciones para investigar y afectar las estructuras financieras y operativas de organizaciones criminales.

El secretario señaló que esta cooperación se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y reciprocidad.

La detención de Salvador “N” se suma a las acciones de las autoridades mexicanas para identificar y detener a personas presuntamente relacionadas con estructuras financieras y operativas de organizaciones criminales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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