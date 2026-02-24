Detienen en Morelos a exasistente de exalcalde de Tetela; lo señalan como mando de Unión Tepito

México
/ 24 febrero 2026
    Detienen en Morelos a exasistente de exalcalde de Tetela; lo señalan como mando de Unión Tepito
    Edgar “N”, excolaborador de Luis Antonio “N”, exalcalde de Tetela del Volcán, fue detenido en Cuernavaca; lo vinculan con Unión Tepito Gobierno de Morelos

Edgar ‘N’, alias ‘El Conta’, y Marissa ‘N’ fueron detenidos con armas, droga y un vehículo de lujo; juez calificó legal la detención

El Gobierno de Morelos informó el 23 de febrero que, “derivado de recorridos de prevención del delito y vigilancia en el municipio de Cuernavaca, por parte de los elementos integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, aseguraron a Edgar ‘N’, de 38 años, alias ‘El Conta y/o El Gordo’, junto a una femenina, operadores financieros del grupo delictivo ‘Unión Tepito’, encabezado por Milton Jair ‘N’, alias ‘El Tepis y/o El General’”.

De acuerdo con la información oficial, “los hechos ocurrieron en una plaza comercial en la capital de la entidad, cuando elementos estatales se percataron de la presencia de dos personas armadas cuando ingresaron a dicho lugar, por lo que, al realizarles una revisión, se les encontraron dos armas de fuego y sustancias ilícitas”.

La autoridad estatal señaló que “al momento de realizar la detención en flagrancia, los involucrados trataron de evadirse ofreciendo a los elementos aprehensores el carro de lujo propiedad de Edgar Antonio ‘N’, en el que viajaban, con una cantidad adicional de dinero en efectivo”.

$!Detienen en Morelos a exasistente de exalcalde de Tetela; lo señalan como mando de Unión Tepito

IDENTIFICAN A SEGUNDA DETENIDA COMO ENCARGADA FINANCIERA

En el mismo comunicado se indicó que “junto con Edgar ‘N’, de 38 años, alias ‘El Conta o El Gordo’, también fue asegurada Marissa ‘N’, alias ‘La Contadora’, de 44 años, quien fungía como encargada financiera de Milton Jair ‘N’, alias ‘El Tepis y/o El General’, enlace con diversos funcionarios de primer nivel de la zona de los Altos de Morelos para negociar obra pública y la adquisición de productos y servicios”.

$!Detienen en Morelos a exasistente de exalcalde de Tetela; lo señalan como mando de Unión Tepito

ASEGURAN ARMAS, DROGAS Y UN VEHÍCULO

Según el reporte oficial, a las dos personas detenidas se les aseguraron:

- Un arma de fuego corta cal. 9 mm con su cargador y diez cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

- Un arma de fuego corta cal. 22 con su cargador y nueve cartuchos útiles.

- Una bolsa de plástico transparente con dos pastillas de color azul similares al “fentanilo”.

- Ocho bolsas de plástico con sustancia blanca similar a la “cocaína”.

- Seis bolsas de plástico que en su interior contienen sustancia sólida similar al “cristal”.

- Un auto Mercedes Benz AMG de lujo con permiso provisional, y

- Dos equipos celulares, dinero en efectivo, diversas tarjetas de inversión y de crédito.”

$!Detienen en Morelos a exasistente de exalcalde de Tetela; lo señalan como mando de Unión Tepito

EDGAR ‘N’ ES SEÑALADO COMO LÍDER DE UN GRUPO DE LA ‘UNIÓN TEPITO’; FUE ASISTENTE DE EXALCALDE

El Gobierno estatal precisó que, “de acuerdo con información de inteligencia, se sabe que Edgar ‘N’, de 38 años, alias ‘El Conta y/o El Gordo’, es posiblemente un mando actual del grupo delictivo ‘Unión Tepito’, relacionado con el cártel ‘Nuevo Imperio’ en Ciudad de México y Estado de México”.

Asimismo, indicó que “Edgar ‘N’ fue asistente de Luis Antonio ‘N’, exalcalde de Tetela del Volcán; se le identifica como generador de violencia en la región Oriente desde el año 2021; es investigado por distintos hechos delictivos de alto impacto que comprenden agresiones armadas y homicidios de actores políticos en esa región; ha coordinado actividades de compra y distribución de droga en Cuautla.

También se considera que está implicado en actos de extorsión a través de préstamos de dinero con una célula identificada como ‘Los Colombianos’, además de realizar actos de despojo y enajenación de propiedades, principalmente en Lomas de Cocoyoc en Yautepec y Cuautla. Además, opera en el corredor de los Altos de Morelos que comprende los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan”.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS

La autoridad informó que “la mañana de este lunes 23 de febrero, un juez de control calificó de legal la detención de Edgar ‘N’ y de Marissa ‘N’, quienes se encuentran en espera de su audiencia de vinculación a proceso; Edgar ‘N’ permanecerá en prisión preventiva”.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada de Delitos de Alto Impacto, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el comunicado se añadió: “Si usted reconoce y fue víctima del delito por parte de estas dos personas detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Especializada de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos, se le atenderá de manera confidencial en sus denuncias”.

Finalmente, el Gobierno estatal señaló que “con estas acciones, los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Morelos refrendan su compromiso con la ciudadanía morelense, hasta lograr una entidad más ordenada y segura”.

