Detienen en Nayarit a sobrino de ‘El Jardinero’, presunto líder ligado al CJNG

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    Detienen en Nayarit a sobrino de ‘El Jardinero’, presunto líder ligado al CJNG
    La Fiscalía de Nayarit confirmó la captura de Carlos “N”, sobrino de “El Jardinero”, en un operativo con Marina; enfrenta cargos por armas y encubrimiento. Fiscalía de Nayarit

Carlos “N” fue capturado junto con otros dos hombres; autoridades les imputan delitos relacionados con armas de fuego y encubrimiento por receptación

La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó la detención de Carlos “N”, identificado como sobrino de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien es considerado por las autoridades como una figura cercana a uno de los principales liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se realizó con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de corporaciones de seguridad estatales, como parte de las acciones de vigilancia y combate a actividades delictivas desplegadas en la entidad.

Aunque la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, había dado a conocer desde el pasado 18 de junio la detención de uno de los sobrinos de Flores Silva, en ese momento no se reveló la identidad del detenido. Fue hasta este 22 de junio cuando la Fiscalía estatal confirmó que se trata de Carlos “N”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/espio-eu-desde-2016-a-el-jardinero-mando-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-FH21377516

SOBRINO DE ‘EL JARDINERO’ FUE DETENIDO JUNTO CON OTRAS DOS PERSONAS

De acuerdo con la información oficial, Carlos “N” fue arrestado junto con Gabriel “N” y José Carlos “N”, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía precisó que los tres fueron procesados por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de posesión con fines de venta, además del delito de encubrimiento por receptación.

Las autoridades señalaron que actualmente los tres imputados se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión justificada mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso judicial.

Hasta el momento no se ha informado la fecha exacta en que se llevaron a cabo las detenciones ni el municipio específico donde ocurrieron los hechos.

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ASEGURAN VEHÍCULOS Y MUNICIONES

Como resultado de los operativos relacionados con este caso, las corporaciones participantes aseguraron cuatro vehículos y diversas municiones.

Los detenidos, junto con los objetos incautados, quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación y determinar las acciones legales correspondientes.

La Fiscalía indicó que las labores de seguridad continúan en coordinación con fuerzas federales y estatales en los 20 municipios de Nayarit.

LA CAPTURA OCURRE SEMANAS DESPUÉS DEL ARRESTO DE “EL JARDINERO”

La detención de Carlos “N” ocurre semanas después de la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, realizada el pasado 27 de abril durante un operativo desplegado en los límites de los municipios de La Yesca y Santa María del Oro, en Nayarit.

Tras su arresto, Flores Silva fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como Altiplano, ubicado en el Estado de México.

En fechas recientes, la defensa legal de Flores Silva promovió diversos recursos jurídicos con el propósito de evitar una eventual extradición a Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-ocho-policias-municipales-de-coeneo-michoacan-estarian-al-servicio-del-cjng-JE21346395

SIN INFORMACIÓN SOBRE UNA POSIBLE FUNCIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA CRIMINAL

Aunque la Fiscalía identificó a Carlos “N” como sobrino de Audias Flores Silva, las autoridades no han informado si desempeñaba alguna función específica dentro de una organización criminal o si tenía un rol operativo relacionado con las actividades atribuidas al CJNG.

Hasta ahora, los cargos formalizados ante la autoridad judicial están relacionados exclusivamente con la posesión de armas de fuego y el delito de encubrimiento por receptación.

Las investigaciones continúan abiertas y serán las autoridades ministeriales y judiciales quienes determinen la responsabilidad individual de cada uno de los imputados conforme avance el proceso legal.

La Fiscalía de Nayarit no ha informado, por el momento, sobre nuevas órdenes de aprehensión o posibles personas adicionales vinculadas con este caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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