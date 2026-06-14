Espió EU desde 2016 a ‘El Jardinero’, mando del Cártel Jalisco Nueva Generación

Desde hace una década, Estados Unidos infiltró a Audias Flores Silva “El Jardinero” con informantes que reportaban a las agencias que el mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) traficaba cocaína por Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con la acusación de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, al menos desde julio de 2016 una de las personas que trataba con Flores empezó a reportar a los estadounidenses los números de placa de los tráileres en los que enviaba cocaína a la Unión Americana. Gracias a estas informaciones, las autoridades del país vecino aseguraron en Laredo y Mc Allen, Texas, cuando menos dos cargamentos, uno de 40 y otro 45 kilos de cocaína, escondidos entre mercancías exportadas a Estados Unidos.

”El Jardinero” enviaba y distribuía la droga en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, illinois y Texas; las ganancias en efectivo las acopiaba en Chicago y luego ordenaba enviarlas de contrabando a México o las lavaba en transferencias bancarias. Según la imputación notificada a Flores Silva en una audiencia ante un juez de control del Centro de Justicia del Reclusorio Sur, en enero de 2017 un miembro de la organización proporcionó los primeros números de placas de tracto-tráileres.

“El testigo declaró que a él/ella le dijeron que los tracto- tráileres estaban siendo usados para mover cargamentos de grandes cantidades de drogas con fines de distribución en los Estados Unidos y efectivo que representaba las ganancias de la venta de drogas”, señala. ”El 6 de enero de 2017, uno de los tracto-tráileres de la organización de Flores Silva que llevaba alrededor de 45 kilogramos de cocaína intentó ingresar a los Estados Unidos por McAllen, Texas. La cocaína fue decomisada dentro del marco de la ley por las autoridades de procuración de justicia”.

Según los señalamientos que se le dieron a conocer a “El Jardinero”, en octubre de 2017 el informante volvió a proporcionar a las agencias del vecino del norte otros números de placa de tracto camiones. ”El 13 de octubre de 2017 las autoridades de procuración de justicia detuvieron de forma legal a uno de los tracto-tráileres en Laredo, Texas, después de haber cruzado de México a los Estados Unidos, y decomisaron legalmente alrededor de 40 kilogramos de cocaína. Tras el decomiso, uno de los co-conspiradores de Flores Silva envió al testigo información sobre la ubicación del lugar donde el tracto-tráiler fue detenido en Laredo”, dice la imputación. El detenido en esa ocasión le dijo al informante que estaba preocupado porque la cocaína era propiedad de “El Jardinero”, a quien no quería hacer enojar.

Estados Unidos también cuenta con un testigo que declaró haberse reunido con Flores Silva en México, en julio de 2016, para hablar sobre el precio y recaudación de ganancias de un cargamento de 200 kilos de cocaína colocado en Chicago. Dos semanas después, el testigo volvió a ver a “El Jardinero” en México, en una reunión en la que el michoacano estaba escoltado por 25 hombres con armas largas.

INICIA A LOS 21 AÑOS Nacido el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, “El Jardinero” empezó a traficar grandes cantidades de cocaína y heroína a Estados Unidos desde el 2001, es decir, desde que tenía 21 años de edad, según la acusación de los estadounidenses. De hecho, el Departamento de Justicia señala a Flores Silva como uno de los líderes y “fundadores” del CJNG, organización que desde principios de la década pasada lideró Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, muerto el 22 de febrero pasado tras su captura en Tapalpa, Jalisco.

Uno de los testigos de la justicia estadounidense declaró que desde el 2007 “El Jardinero” compró varios terrenos de cultivo en El Trapiche, una localidad del municipio de La Yesca, en Nayarit, para cultivar amapolas y producir la heroína. El declarante dijo que en 2021 visitó este paraje rural y constató personalmente la existencia de los sembradíos de amapola. En enero de 2025, las autoridades tuvieron los primeros indicios de que “El Jardinero” visitaba El Trapiche. El 27 de abril pasado la Marina lo detuvo a 15 kilómetros de ese lugar, en el Rancho El Mirador, también ubicado en el municipio de La Yesca.

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