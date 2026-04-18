Detienen en Quintana Roo a János Balla, uno de los 10 más buscados en Europa
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Capturan a János Balla, conocido como “Dániel Takács” y buscado en Europa por tráfico de drogas; cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Hungría
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este sábado sobre la detención de János Balla, alias “Dániel Takács”, identificado como uno de los 10 hombres más buscados en Europa.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, el funcionario detalló que el detenido cuenta con ficha roja de la Interpol y una orden de arresto emitida por Europol. La detención se realizó como parte de un operativo coordinado entre diversas instituciones federales y estatales.
OPERATIVO EN QUINTANA ROO DERIVADO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON HUNGRÍA
De acuerdo con un comunicado conjunto de la SSPC, la captura fue resultado de mecanismos de cooperación internacional con autoridades de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados en territorio nacional.
Las autoridades identificaron la zona de movilidad del individuo en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. A partir de ello, se implementó un operativo coordinado que permitió su localización y detención en la avenida Politécnico.
En la acción participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.
JÁNOS BALLA CUENTA CON ORDEN DE ARRESTO EN HUNGRÍA POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
Las autoridades informaron que János “N” es requerido por el gobierno de Hungría, donde enfrenta una orden de arresto por el delito de tráfico de estupefacientes. Además, figura en listados internacionales de búsqueda y cuenta con mecanismos de localización activa por parte de agencias europeas.
Tras su detención, al individuo se le informaron sus derechos conforme a la legislación vigente y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación migratoria.
DEPORTACIÓN DE JÁNOS BALLA SE HARÁ EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES EXTRANJERAS
La SSPC indicó que el proceso continuará con una deportación controlada hacia Europa, en coordinación con las autoridades correspondientes, con el objetivo de que enfrente los cargos que se le imputan en su país de origen.
El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades mexicanas en coordinación con instancias internacionales, como parte de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y combate a delitos transnacionales.