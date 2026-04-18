Detienen en Quintana Roo a János Balla, uno de los 10 más buscados en Europa

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México
/ 18 abril 2026
    Detienen en Quintana Roo a János Balla, uno de los 10 más buscados en Europa
    János Balla fue detenido en Benito Juárez, Quintana Roo, tras operativo coordinado; es requerido en Hungría por tráfico de estupefacientes Omar García Harfuch

Capturan a János Balla, conocido como “Dániel Takács” y buscado en Europa por tráfico de drogas; cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Hungría

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este sábado sobre la detención de János Balla, alias “Dániel Takács”, identificado como uno de los 10 hombres más buscados en Europa.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el funcionario detalló que el detenido cuenta con ficha roja de la Interpol y una orden de arresto emitida por Europol. La detención se realizó como parte de un operativo coordinado entre diversas instituciones federales y estatales.

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OPERATIVO EN QUINTANA ROO DERIVADO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON HUNGRÍA

De acuerdo con un comunicado conjunto de la SSPC, la captura fue resultado de mecanismos de cooperación internacional con autoridades de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados en territorio nacional.

Las autoridades identificaron la zona de movilidad del individuo en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. A partir de ello, se implementó un operativo coordinado que permitió su localización y detención en la avenida Politécnico.

En la acción participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

JÁNOS BALLA CUENTA CON ORDEN DE ARRESTO EN HUNGRÍA POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

Las autoridades informaron que János “N” es requerido por el gobierno de Hungría, donde enfrenta una orden de arresto por el delito de tráfico de estupefacientes. Además, figura en listados internacionales de búsqueda y cuenta con mecanismos de localización activa por parte de agencias europeas.

Tras su detención, al individuo se le informaron sus derechos conforme a la legislación vigente y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación migratoria.

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DEPORTACIÓN DE JÁNOS BALLA SE HARÁ EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES EXTRANJERAS

La SSPC indicó que el proceso continuará con una deportación controlada hacia Europa, en coordinación con las autoridades correspondientes, con el objetivo de que enfrente los cargos que se le imputan en su país de origen.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades mexicanas en coordinación con instancias internacionales, como parte de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y combate a delitos transnacionales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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