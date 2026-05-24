Ordena asesinatos políticos ‘La Jefa’ de Morena con el Cártel de Sinaloa en Morelos

La FGR presume que Arisbel Rubí Vázquez Amaro, “La Jefa”, excandidata a la Alcaldía de Atlatlahucan por Morena, es la autora intelectual del atentado contra Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, exalcalde de Ocuituco y excandidato a diputado local, ocurrido en 2021. De acuerdo con la orden de aprehensión contra 11 funcionarios municipales de Morelos, el ataque contra Bobadilla y el asesinato de Israel González Pérez, exalcalde de Tetela del Volcán, registrado el 2 de marzo de 2023, fueron obra del Cártel de Sinaloa, porque no quisieron “alinearse”.

Según el expediente, un testigo colaborador de la Fiscalía de Morelos declaró que “La Jefa” es la autora intelectual del atentado contra el exedil de Ocuituco porque no quiso someterse a la organización criminal, que en ese entonces ya controlaba la venta de droga en los municipios del oriente del estado. En el caso del ex edil de Tetela del Volcán, asesinado hace tres años, un testigo identificado con el nombre clave D.E.G.P., declaró que, aunque ganó la reelección para el periodo 2022-2024, González no asumió el cargo porque su candidatura fue impugnada. En su lugar, dice el testimonio, asumió Luis Antonio Martínez Álvarez, pareja sentimental de Vázquez Amaro “La Jefa”.

“Siendo el móvil del homicidio el hecho de que la víctima se oponía al manejo irregular de los recursos públicos y a la contratación de gente que pertenecía al crimen organizado, entre ellos Edgar Gómez Pineda, señalado junto con Arisbel Rubí Vázquez Amaro como autores intelectuales en el homicidio en grado de tentativa la víctima”, refiere. Otro político local que declaró ante la FGR identifica a Vázquez Amaro como una jefa de plaza del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos, más que como una mujer dedicada a la política.

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