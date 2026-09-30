Dice Bugarín que renunció a ciudadanía de EU
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Ante reforma que veta la doble nacionalidad en candidaturas, la aspirante a gubernatura de Nayarit dijo que hace años tramitó ante SRE su renuncia a ciudadanía
La senadora Jasmine Bugarín (PVEM), aspirante a la Gubernatura de Nayarit, dice que renunció a nacionalidad de Estados Unidos, pero sus documentos no lo acreditan.
En un pronunciamiento difundido este miércoles, la senadora nayarita dijo que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los trámites para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, particularmente Estados Unidos, y que esa determinación fue certificada nuevamente en 2024.
Grupo Reforma hizo notar que aunque aunque se había aprobado la ley que impide a un candidato tener doble nacionalidad, la senadora Bugarín, quien nació en California, Estados Unidos, aspira a la Gubernatura de Nayarit. Incluso, sus documentos oficiales como acta de nacimiento y CURP así lo indican.
En un pronunciamiento difundido este miércoles, Bugarín reconoció que nació en California, Estados Unidos, pero sostuvo que es mexicana por nacimiento y nayarita conforme a las Constituciones federal y estatal.
“Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer, a quién servir y representar: a México y al pueblo nayarita”, señaló.
Sin embargo, el documento difundido para acreditar su nacionalidad mexicana no muestra que haya renunciado a la nacionalidad estadounidense.
La consulta de la CURP ante el Registro Nacional de Población (Renapo) identifica a Jasmine María Bugarín como mexicana y señala como entidad de nacimiento “Nacido en el extranjero”.
Dicho documento no contiene una constancia de pérdida de la nacionalidad estadounidense ni acredita que Estados Unidos haya reconocido su renuncia.
Bugarín sostuvo que su determinación de comprometerse exclusivamente con México no es reciente ni responde a la actual coyuntura política.
”Este compromiso no es reciente ni responde al calor de ninguna coyuntura política; lo asumí formal y jurídicamente desde hace años”, afirmó.
La senadora agregó que haber nacido en otro país fue una circunstancia de su historia familiar y que su lealtad y responsabilidad pública están con México y Nayarit.