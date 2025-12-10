Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

México
/ 10 diciembre 2025
    Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío
    César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos. FOTO: CUARTOSCURO

En audiencia de 14 horas, el exmandatario de Chihuahua fue acusado de lavar 73.9 mdp desviados del erario estatal hacia dos de sus empresas

Una jueza impuso prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de un presunto lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos que habrían sido desviados del erario a dos de sus empresas.

En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la jueza María Jazmín Ambriz López también programó para el próximo sábado a las 13:00 horas una nueva audiencia en la que se va a determinar si el exmandatario chihuahuense es vinculado o no a proceso.

La audiencia de Duarte tuvo una duración de 14 horas y media, tras la cual la juzgadora determinó que Duarte permanezca recluido en el penal del Altiplano, a pesar de que ya usaba un brazalete electrónico dentro de otro proceso que se le sigue en el estado de Chihuahua.

Para imponer la medida cautelar, la juzgadora tomó en cuenta dos argumentos: que Duarte no acreditó su arraigo a algún lugar, pues la información sobre sus domicilios corresponde al periodo de 2011 a 2015 y, por otro lado, que al darle libertad provisional, podría obstaculizar la indagatoria en su contra.

En la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Duarte de lavar en el sistema financiero 73 millones 925 mil 995 pesos de un monto total de 96 millones 685 mil 254 pesos desviados del erario de Chihuahua a dos de sus empresas.

Según la imputación, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las compañías Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y a Financiera de la división del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

De ese monto, habría buscado ocultar 73.9 millones por medio de ocho operaciones en el sistema financiero, moviendo el dinero a diferentes personas físicas y morales.

La Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, a cargo de Manuel Granados Quiroz, presentó 120 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas de razones sociales y comprobantes de operaciones bancarias.

De acuerdo con la FGR, tras el desvío de los recursos del Gobierno de Chihuahua a las citadas compañías, éstas transfirieron y traspasaron las tres cuartas partes del monto a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral y Valles Baca Hermanos.

Las compañías de Duarte también realizaron depósitos a otras razones sociales de su propiedad como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. Algunos de los depósitos, según la Fiscalía, fueron triangulados a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

