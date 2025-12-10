García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’

Identificado como integrante de Los Cabrera , su aseguramiento representa un golpe directo a las redes de extorsión en la Comarca Lagunera, alineado con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La detención de Edgar “N”, alias “El Limones” , en Durango , fue resultado de un operativo conjunto entre la SEMAR , SEDENA , SSPC , FGR , la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la participación activa del Gobierno de Coahuila y reconoció su colaboración para concretar este resultado.

TE PUEDE INTERESAR: Sin freno extorsiones en México: registran alza de 23%

Durante el operativo se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico, confirmando la capacidad operativa del grupo criminal en la región.

EL PERFIL CRIMINAL DE EDGAR “EL LIMONES”

Edgar Rodríguez Ortiz, mejor conocido como “El Limones”, es señalado como operador financiero y jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia, con presencia en Torreón y Gómez Palacio.

Las investigaciones lo vinculan con actividades de lavado de dinero, secuestro, homicidios, clonación de tarjetas, creación de empresas fantasma y manejo de cuotas por derecho de piso.

Su cercanía con figuras de la CATEM y su presunta protección por parte de Pedro Haces Barba lo posicionaron como un actor clave en la expansión de la red de extorsión denunciada por empresarios y productores de la región.

DENUNCIAS QUE ORIGINARON LA INVESTIGACIÓN

La investigación contra “El Limones” inició tras múltiples denuncias de cámaras empresariales, asociaciones ganaderas y capítulos regionales de COPARMEX, quienes lo identificaron como responsable de agresiones, secuestros y amenazas contra quienes se negaban a pagar cuotas.

Testimonios señalan que tanto “El Limones” como Nassael Armando Cobián Duarte, “El Muñeco”, encabezaban células armadas protegidas por la organización sindical CATEM.

Los afectados sostienen que las extorsiones crecieron con la presunta anuencia de dirigentes sindicales y operadores políticos ligados a la región lagunera.

“El Limones” se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”.

De acuerdo con las investigaciones, Edgar “N” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Este operativo reafirma el compromiso del Gobierno de México, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de usar la inteligencia y coordinación interinstitucional para atacar la extorsión, castigar a sus responsables y restituir la seguridad de agricultores, empresarios y familias, en consonancia con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

LOS CABRERA SARABIA, UN CLAN CON HISTORIA

El grupo de Los Cabrera Sarabia evolucionó de actividades de cultivo de marihuana a convertirse en un aliado estratégico de La Mayiza y del Cártel de Sinaloa.

Controlaban zonas clave del Triángulo Dorado, proporcionando logística y refugio a figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Su conocimiento del terreno y sus redes armadas les permitieron expandirse a Zacatecas y Chihuahua, consolidando un papel relevante en el tráfico de drogas.

GOLPES RECIENTES A SU ESTRUCTURA

La caída de figuras como Felipe Cabrera Sarabia, “El Inge”, debilitó parcialmente al clan, pero su resurgimiento en los últimos años los volvió protagonistas del conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa.

La captura de “El Limones” se suma a una serie de operaciones que buscan fragmentar su estructura criminal y frenar el flujo de recursos provenientes de la extorsión y el narcotráfico.

Las autoridades federales subrayan que continuarán los operativos para desarticular las células restantes y proteger a los sectores productivos de La Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: Bloquearán señal telefónica en penales de México durante primer trimestre de 2026

DATOS CURIOSOS

• Los Cabrera Sarabia dominaron por años rutas del Triángulo Dorado.

• “El Inge” fue detenido en 2011 tras un amplio operativo en Culiacán.

• COPARMEX ha emitido más de 15 comunicados sobre extorsión ligada a este grupo.