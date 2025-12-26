Dictan prisión preventiva oficiosa para suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán tras detención en Zapopan

Un juez federal decretó prisión preventiva oficiosa para Mario Lindoro Elenes, alias El Niño, y Mario Alberto Lindoro Navidad, alias El 7, quienes son suegro y cuñado, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, señalado como uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes federales, el juez declaró legal la detención ocurrida el lunes y, posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a ambos por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

DEFENSA SOLICITA DUPLICIDAD DEL PLAZO CONSTITUCIONAL

Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que el juez resuelva si serán vinculados a proceso. La determinación se tomará en los próximos días.

Mientras tanto, ambos permanecerán internos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde cumplirán la medida cautelar.

DETENCIÓN EN ZAPOPAN Y OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL

Las detenciones se llevaron a cabo en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR y el Ejército Mexicano.

Las autoridades realizaron cateos en dos domicilios, donde localizaron a los dos señalados. En el sitio también fueron asegurados diversos objetos y vehículos.

Según reportes oficiales, durante la intervención fueron asegurados:

- Siete bolsas con droga

- Cuatro armas de fuego cortas

- Cartuchos y cargadores

- Dos camionetas y un vehículo de alta gama

- Una motocicleta

- Equipos de telefonía

- Dinero en efectivo

Los bienes quedaron a disposición del Ministerio Público federal como parte de la carpeta de investigación.

Las detenciones ocurren en un contexto de operativos federales dirigidos contra integrantes y presuntos colaboradores de la facción conocida como Los Chapitos, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa y asociado a actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.

Será en los próximos días cuando el juez determine si Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad son vinculados formalmente a proceso por los delitos imputados.