Dictan prisión preventiva oficiosa para suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán tras detención en Zapopan

México
/ 26 diciembre 2025
    Un juez federal ordenó prisión preventiva para Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad, presuntos colaboradores de Los Chapitos, mientras se define su vinculación a proceso por delincuencia organizada, armas de uso exclusivo y delitos contra la salud. SSPC

Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro permanecerán en el penal de Puente Grande bajo prisión preventiva mientras un juez determina su situación jurídica

Un juez federal decretó prisión preventiva oficiosa para Mario Lindoro Elenes, alias El Niño, y Mario Alberto Lindoro Navidad, alias El 7, quienes son suegro y cuñado, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, señalado como uno de los líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes federales, el juez declaró legal la detención ocurrida el lunes y, posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a ambos por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

DEFENSA SOLICITA DUPLICIDAD DEL PLAZO CONSTITUCIONAL

Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que el juez resuelva si serán vinculados a proceso. La determinación se tomará en los próximos días.

Mientras tanto, ambos permanecerán internos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde cumplirán la medida cautelar.

DETENCIÓN EN ZAPOPAN Y OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL

Las detenciones se llevaron a cabo en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR y el Ejército Mexicano.

Las autoridades realizaron cateos en dos domicilios, donde localizaron a los dos señalados. En el sitio también fueron asegurados diversos objetos y vehículos.

Según reportes oficiales, durante la intervención fueron asegurados:

- Siete bolsas con droga

- Cuatro armas de fuego cortas

- Cartuchos y cargadores

- Dos camionetas y un vehículo de alta gama

- Una motocicleta

- Equipos de telefonía

- Dinero en efectivo

Los bienes quedaron a disposición del Ministerio Público federal como parte de la carpeta de investigación.

Las detenciones ocurren en un contexto de operativos federales dirigidos contra integrantes y presuntos colaboradores de la facción conocida como Los Chapitos, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa y asociado a actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.

Será en los próximos días cuando el juez determine si Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad son vinculados formalmente a proceso por los delitos imputados.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

