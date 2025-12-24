Embajador de EU reconoce detención del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

TE PUEDE INTERESAR: Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá” , expresó.

A través de redes sociales, el diplomático estadounidense señaló que las operaciones coordinadas entre ambos países impactan directamente a la estructura criminal.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson , reconoció públicamente las recientes detenciones de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, así como la captura de Carlos Gabriel Reynoso García, “El Pollo”, en Sinaloa.

DETIENEN EN ZAPOPAN Y MAZATLÁN A OPERADORES FINANCIEROS DE ‘LOS CHAPITOS’

Las capturas de “El 7” y “El Niño” ocurrieron en Zapopan, Jalisco, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad. Ambos fueron identificados como presuntos operadores financieros de la facción conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel del Pacífico.

En una acción distinta, realizada en Mazatlán, Sinaloa, autoridades federales detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias “El Pollo”, señalado como presunto líder de la célula delictiva Los Jordan, relacionada también con la misma organización.

SSPC DETALLA OPERATIVO EN EL QUE DETUVIERON AL CUÑADO Y SUEGRO DE IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las acciones fueron resultado de operativos interinstitucionales realizados en ambas entidades.

Respecto a la detención en Mazatlán, la dependencia señaló: “En el estado de Sinaloa, resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, se ubicó en Mazatlán, a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.”

Añadió que a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares. “Por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos”, indicó la SSPC.

Sobre las acciones en Jalisco, la institución explicó: “En otro evento en Jalisco, los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo... Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo... donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo.”

Asimismo, se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

CUÑADO Y SUEGRO DE IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades informaron que a las cuatro personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las detenciones se enmarcan en las acciones del Gabinete de Seguridad orientadas a la desarticulación de estructuras delictivas vinculadas al tráfico de drogas en México y Estados Unidos.