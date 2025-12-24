Embajador de EU reconoce detención del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

México
/ 24 diciembre 2025
    Embajador de EU reconoce detención del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán
    Ronald Johnson destacó que las capturas de “El 7”, “El Niño” y “El Pollo” afectan la estructura financiera del cártel y muestran la cooperación entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado. USAMBMEX

Ronald Johnson afirma que los operativos “golpean la estructura y el financiamiento” del cártel

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente las recientes detenciones de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, y Mario Lindoro Elenes, “El Niño”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, así como la captura de Carlos Gabriel Reynoso García, “El Pollo”, en Sinaloa.

A través de redes sociales, el diplomático estadounidense señaló que las operaciones coordinadas entre ambos países impactan directamente a la estructura criminal.

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan

DETIENEN EN ZAPOPAN Y MAZATLÁN A OPERADORES FINANCIEROS DE ‘LOS CHAPITOS’

Las capturas de “El 7” y “El Niño” ocurrieron en Zapopan, Jalisco, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad. Ambos fueron identificados como presuntos operadores financieros de la facción conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel del Pacífico.

En una acción distinta, realizada en Mazatlán, Sinaloa, autoridades federales detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias “El Pollo”, señalado como presunto líder de la célula delictiva Los Jordan, relacionada también con la misma organización.

SSPC DETALLA OPERATIVO EN EL QUE DETUVIERON AL CUÑADO Y SUEGRO DE IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las acciones fueron resultado de operativos interinstitucionales realizados en ambas entidades.

Respecto a la detención en Mazatlán, la dependencia señaló: “En el estado de Sinaloa, resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, se ubicó en Mazatlán, a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.”

Añadió que a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares. “Por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos”, indicó la SSPC.

Sobre las acciones en Jalisco, la institución explicó: “En otro evento en Jalisco, los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo... Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo... donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo.”

Asimismo, se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR: Les declara EU la ‘guerra’: va por otros dos chapitos; celebra admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López

CUÑADO Y SUEGRO DE IVÁN ARCHIVALDO GUZMÁN FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades informaron que a las cuatro personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las detenciones se enmarcan en las acciones del Gabinete de Seguridad orientadas a la desarticulación de estructuras delictivas vinculadas al tráfico de drogas en México y Estados Unidos.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
embajadas

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos
Sspc
Los Chapitos

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila reporta un incremento de 20 por ciento en este tipo de delitos en 11 meses de este 2025.

Coahuila es la séptima entidad donde más se investigan delitos al fisco
Detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’.

Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo.

Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo
El Mesón Principal es uno de los restaurantes que sí ofrecerán servicio este 25 de diciembre.

Saltillo: ¿Sin recalentado? Estos restaurantes abrirán sus puertas este 25 de diciembre
Los juegos con regalos se han convertido en una tradición popular de Nochebuena, al fomentar la convivencia, la participación y la creación de recuerdos compartidos entre familias y amigos durante las celebraciones decembrinas.

Juegos con regalos: dinámicas que puedes hacer con familia o amigos para animar la Nochebuena

Favoritos. Taylor Swift y The Weeknd se mantuvieron en el top global, confirmando su peso en la industria musical digital.

La realeza musical de 2025: reinan Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd en el top del streaming
El atacante de Chivas fue determinante en partidos clave ante América, Atlas y Monterrey.

Armando González, Campeón de Goleo y mejor jugador del Apertura 2025 con Chivas
El Inegi también calculó el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo y presentó aumentos mensuales y anuales para diciembre de 2025.

Inflación aumentó en la primera quincena de diciembre; INPC creció 0.17 por ciento