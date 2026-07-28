Dictan prisión preventiva para viuda del edil de Temoac y al director de la Policía Municipal

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    Dictan prisión preventiva para viuda del edil de Temoac y al director de la Policía Municipal
    Dictan prisión preventiva a Marisol ‘N’ y a Geovanny Emmanuel ‘N’ Vanguardia

El esposo de Marisol ‘N’, el edil Valentín Lavín Romero, fue asesinado por sujetos armados, aún sin identificar

El 28 de julio se reportó que a los dos funcionarios municipales, Marisol Romero Zamora y Geovanny Emmanuel Gonzáles Morellano, se les implementó prisión preventiva.

La orden fue dictada por el juez especializado de Control, Edgar Díaz Martínez, después que ambos funcionarios fueran arrestados por elementos estatales de la Fiscalía de Morelos, durante la tarde del 27 de julio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechazan-creacion-de-comision-de-la-verdad-en-caso-ayotzinapa-GM22482598

El detenido, Geovanny Emmaniel Gonzáles Morrellano, es el director de la Policía Municipal, mientras la detenida, identificada como Marilos Romero Zamora, es directora del DIF municipal en Temoac, Morelos, y también es viuda de Valentín Lavín Romero, presidente municipal que fue asesinado durante un ataque por personas armadas.

Los arrestos corresponden a la imputación por el delito de extorsión agravada.

Derivado de las acciones para combatir la extorsión, la FIDAI obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales, Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, participaron de manera activa desde julio de 2025, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño’ esclareció la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) detalló que las pruebas de extorsión datan desde julio del 2025; en la audiencia de Formulación e Imputación, destacaron denuncias de extorsión agravada, señalando violencia y amenazas de muerte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arrestan-a-viuda-del-edil-valentin-lavin-romero-y-al-director-de-la-policia-por-presunta-extorsion-AC22460066

Las autoridades judiciales fijaron un plazo de 144 horas para realizar una audiencia de vinculación a proceso, siendo la fecha, hasta el momento, el primero de agosto para ambos detenidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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