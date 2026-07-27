Arrestan a viuda del edil Valentín Lavín Romero y al director de la Policía por presunta extorsión
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La orden de aprehensión fue resultado de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión en Morelos
El 27 de julio se reportó que las autoridades de Morelos detuvieron a la directora del DIF municipal, Marisol ‘N’, y al director de Policía del Ayuntamiento, Geovany Emanuel ‘N’, por presunta vinculación a esquemas de extorsión y con el crimen organizado.
Marisol ‘N’ fue identificada como la viuda del edil de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado el 22 de julio. Tras el arresto, los detenidos fueron puestos a disposición de un juez especializado con el fin de resolver la situación jurídica de los detenidos.
El arresto fue notificado a la prensa por el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar. El arresto fue coordinado por elementos estatales, como federales. La información recolectada para ordenar el arresto fue presentada por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).
‘Las acciones en contra del delito de extorsión continúan de manera firme e ininterrumpida en toda la entidad’ aseveró el fiscal general de Morelos.
Los resultados del arresto forman parte de un operativo permanente para la desarticulación de redes de extorsión en el Estado, la cual se establece como la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.