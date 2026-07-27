Arrestan a viuda del edil Valentín Lavín Romero y al director de la Policía por presunta extorsión

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México
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    Arrestan a viuda del edil Valentín Lavín Romero y al director de la Policía por presunta extorsión
    Arrestan a funcionarios municipales de Temoac, Morelos Vanguardia

La orden de aprehensión fue resultado de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión en Morelos

El 27 de julio se reportó que las autoridades de Morelos detuvieron a la directora del DIF municipal, Marisol ‘N’, y al director de Policía del Ayuntamiento, Geovany Emanuel ‘N’, por presunta vinculación a esquemas de extorsión y con el crimen organizado.

Marisol ‘N’ fue identificada como la viuda del edil de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado el 22 de julio. Tras el arresto, los detenidos fueron puestos a disposición de un juez especializado con el fin de resolver la situación jurídica de los detenidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-morelos-asegura-oficinas-del-ayuntamiento-de-temoac-tras-asesinato-del-alcalde-valentin-lavin-KE22372833

El arresto fue notificado a la prensa por el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar. El arresto fue coordinado por elementos estatales, como federales. La información recolectada para ordenar el arresto fue presentada por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Las acciones en contra del delito de extorsión continúan de manera firme e ininterrumpida en toda la entidad’ aseveró el fiscal general de Morelos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-el-plan-morelos-baja-54-por-ciento-el-promedio-diario-de-victimas-de-homicidio-doloso-en-el-estado-secretariado-de-seguridad-CK22392808

Los resultados del arresto forman parte de un operativo permanente para la desarticulación de redes de extorsión en el Estado, la cual se establece como la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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