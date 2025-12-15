Diputadas del PAN y Morena riñen en el Congreso de CDMX

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) subió tanto la temperatura hasta ser suspendida, luego que legisladores terminaran a los golpes y jaloneos de cabello en el pleno del 15 de diciembre. De acuerdo con la orden del día, esto ocurrió durante el debate de la desaparición del Instituto de Transparencia de la CDMX, cuando diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretenden modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia. “No nos vamos a mover”, afirmó la legisladora panista Daniela Álvarez, mientras integrantes de la bancada del PAN rodearon la tribuna y Morena también subió para exigir que se retomara la sesión. TE PUEDE INTERESAR: FGR asigna escoltas a Noroña; ‘Alito’ le pide rechazar la seguridad... y sí declina

La diputada del PAN acusó que no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoCDMX) desaparecerá de la Constitución capitalina, motivo por el cual decidieron tomar la tribuna. “Quiero empezar este posicionamiento diciendo que tomaremos la tribuna toda vez que no vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia de la ciudadanía en México, que nos vamos a permitir que se rompan acuerdos políticos cuando habíamos quedado en que el instituto de transparencia iba a ser tripartita para que no fuera una sola persona quien decidiera a quien sí y a quien no se le iba a dar acceso a la transparencia, y hoy veladamente, el grupo mayoritario de Morena quiere reventar ese acuerdo, con su mayoría quiere que sea una sola persona quien decida un super contralor, quien decida quien va a tener, o quien no va a tener en esta ciudad derecho a la información”, lanzó Álvarez en la tribuna. TE PUEDE INTERESAR: ¿Montaje? Exhiben en redes incongruencias en lesiones de trabajador herido durante riña ‘Alito’ vs. Noroña