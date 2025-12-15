Diputadas del PAN y Morena riñen en el Congreso de CDMX

México
/ 15 diciembre 2025
    Diputadas del PAN y Morena riñen en el Congreso de CDMX
    Yuriri Ayala, diputada local de Morena; toma del pelo a Daniela Álvarez, diputada del PAN, mientras que Jesús Sesma, diputado del PVEM, intenta separarlas durante el zafarrancho que se armó en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México. CUARTOSCURO

Como ‘Alito’ y Noroña, legisladoras del PAN y Morena se jalonaron el cabello cuando se discutía la desaparición del Instituto de Transparencia

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) subió tanto la temperatura hasta ser suspendida, luego que legisladores terminaran a los golpes y jaloneos de cabello en el pleno del 15 de diciembre.

De acuerdo con la orden del día, esto ocurrió durante el debate de la desaparición del Instituto de Transparencia de la CDMX, cuando diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretenden modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

“No nos vamos a mover”, afirmó la legisladora panista Daniela Álvarez, mientras integrantes de la bancada del PAN rodearon la tribuna y Morena también subió para exigir que se retomara la sesión.

La diputada del PAN acusó que no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoCDMX) desaparecerá de la Constitución capitalina, motivo por el cual decidieron tomar la tribuna.

“Quiero empezar este posicionamiento diciendo que tomaremos la tribuna toda vez que no vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia de la ciudadanía en México, que nos vamos a permitir que se rompan acuerdos políticos cuando habíamos quedado en que el instituto de transparencia iba a ser tripartita para que no fuera una sola persona quien decidiera a quien sí y a quien no se le iba a dar acceso a la transparencia, y hoy veladamente, el grupo mayoritario de Morena quiere reventar ese acuerdo, con su mayoría quiere que sea una sola persona quien decida un super contralor, quien decida quien va a tener, o quien no va a tener en esta ciudad derecho a la información”, lanzó Álvarez en la tribuna.

LOS ÁNIMOS SE ENCENDIERON Y A LOS GOLPES

La confrontación derivó en gritos, jaloneos y golpes entre legisladores; incluso, en la Mesa Directiva, diputadas del PAN y Morena se jalaron el cabello.

La panista tomaron la tribuna con leyendas como “Morena destructor de instituciones”; sin embargo, la morenista Yuriri Ayala golpeó en la cabeza a Álvarez y le jaló el pelo, lo que provocó que la diputada Claudia Pérez también tomó del cabello a Yuriri.

Las legisladoras Yuriri, Claudia y Daniela, entre otras más, se enfrascaron en una pelea en el Pleno. Hasta que el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, tuvo que intervenir para tratar de calmar los ánimos.

Ante los hechos, la sesión fue suspendida y se analiza trasladarla a una sede alterna para continuar con la discusión.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

