POLITICÓN: Dos coahuilenses y 30 senadores más faltan a sesión que definió la caída de Gertz Manero

I. REFORZANDO

Para que no queden dudas del liderazgo en el tricolor, quien salió al paso de las críticas de Morena al segundo informe del Ejecutivo Estatal fue Carlos Robles –quien preside, dirige y manda en el PRI–. Nos dicen que, con tono firme –o al menos eso quisieron proyectar–, lanzó un mensaje en defensa del gobierno estatal y afirmó que mientras los morenistas redactan boletines, en Coahuila se trabaja, se entregan resultados y se mantiene el orden. Su postura –argumentan– deja ver que en el PRI no piensan permitir que la grilla morenista contamine el escenario local... aunque eso no evite que se dediquen a vociferar todos los días.

II. DEUDAS HISTÓRICAS

El jefe Robles le recordó a Morena su récord nacional: homicidios históricos, regiones enteras bajo control criminal y una estrategia de seguridad inexistente. Afirmó que el presupuesto que llega a Coahuila no es dádiva, sino resultado de disciplina financiera. Y remató: ningún morenista ha hecho algo útil por el estado. Sólo grilla y desinformación. Viniendo del PRI, comentan los observadores agudos, suena a memoria selectiva, pues en el tricolor también supieron entregar cifras “históricas” en su momento, y nada positivas.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Apuesta Manolo Jiménez por la cercanía ciudadana sobre el tecnicismo en su informe ciudadano

III. TROPEZÓN

El que –tal vez de forma involuntaria– hizo futurismo político –o adelantó una primicia, ya el tiempo lo dirá– fue el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, quien durante su comparecencia de ayer, ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, saludó al subsecretario General de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, llamándole “diputado”. Mostrando buenos reflejos, Pimentel dio vuelta en redondo de inmediato y rectificó, con buen humor, el lapsus en el cual había incurrido, señalando que su subalterno no era diputado... “todavía”, lo cual arrancó las carcajadas del respetable.

IV. ¿O NO?

Minutos más adelante, y como no queriendo, la presidenta del Congreso, Luz Elena Morales, “tropezó con la misma piedra” y llamó “diputado” a Pimentel, con lo cual el círculo del chascarrillo quedó cerrado. De cualquier forma quedó flotando en el ambiente si lo ocurrido no fue en realidad un desliz que dejó al descubierto la existencia de un “caballo negro” en el proceso de definición de las candidaturas futuras... y no necesariamente las del año próximo.

V. TIRABUZÓN

En las comparecencias ante el Poder Legislativo andando, el que le amargó el día al secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, fue el morenista Alberto Hurtado, pues con tono inocente –pero con jiribilla– le cuestionó sobre la forma de coordinación entre la dependencia a su cargo y la Fiscalía General del Estado, sobre todo porque con frecuencia se ve –y escucha– al titular de esta última dependencia informar sobre temas que competen al área de seguridad pública. En línea con el tono aclaratorio que, a últimas fechas, se ha vuelto necesario en no pocas áreas, Gutiérrez pidió “que nadie se confunda”.

VI. BIEN BAJADO EL BALÓN

“Yo soy el responsable de lo que hagan o dejen de hacer los policías del Estado de Coahuila”, dijo en tono firme, tras aclarar que la razón por la cual pudiera alguien confundir el mando de ambas corporaciones es porque el fiscal General es el vocero de la Mesa por la Paz y la Seguridad a nivel estatal y por ello es que informa sobre las acciones que se coordinan en dicho espacio. La aclaración está hecha... aunque eso no garantiza que la confusión persista.

VII. AUSENCIAS

Sería coincidencia, o sería a propósito, pero al final no fue solamente “el Paisano” Alfonso Cepeda Salas quien solicitó licencia por un día a sus labores como senador de la República, como lo adelantamos ayer. Y es que también el lagunero Luis Fernando Salazar remitió un escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva para que se le dispensara de ausentarse de sus labores durante la sesión de este jueves. Lo curioso del asunto es que, como se sabe, ayer se discutió la renuncia del hoy exfiscal General, Alejandro Gertz Manero, al cargo que venía desempeñando, con el propósito de asumir una embajada.

TE PUEDE INTERESAR: Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?

VIII. ¿Y LAS RAZONES?

Las de los coahuilenses no fueron las únicas ausencias de la atropellada sesión de la Cámara Alta, es importante decirlo. Además de ellos se ausentaron otros 30 integrantes del cuerpo colegiado que sesionó solamente con 96 de sus 128 integrantes. ¿Será que todos tenían ya comprados paquetes vacacionales y ni siquiera la controvertida renuncia de una de las figuras más destacadas del lopezobradorismo les hizo cambiar sus planes? Valdrá la pena que un día de estos nos cuenten las razones de su ausencia...

IX. TODO RESUELTO

Al final, el Senado aprobó la “renuncia” de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República... pero antes de irse, el exfiscal “autónomo” cumplió puntualmente con las instrucciones que recibió: nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cargo que por ley la convierte en encargada del despacho de la FGR. ¿Coincidencia? Los analistas más agudos lo ven como una maniobra calculada. Dicen que Gertz no actuó por voluntad propia, sino porque “lo convencieron”. En Morena no rompen la ley, pero la moldean a conveniencia. El interinato está resuelto. ¿La sucesión? También.