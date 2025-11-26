Diputados aprueban nueve reformas, en materia del trabajo, violencia y desarrollo rural

El pleno de la Cámara de Diputados avaló diversos dictámenes, entre los que se encuentran uno para declarar el 30 de octubre de cada año como ‘Día Nacional del Tianguista’, y otro de la Comisión de Justicia que contiene la reforma al Código Penal Federal, en materia de despojo.

En este último, la modificación establece una pena de cárcel de seis a 10 años de prisión y multa de 500 a dos mil Unidades de Medida y Actualización; sin embargo, dichas sanciones se agravarán y aumentarán hasta en una mitad cuando se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad. También cuando sea cometido por un servidor público.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados federales abusan de justificantes y permisos

Además, a dichas penas ‘se acumulará la que corresponda por la violencia o la amenaza’, señala el dictamen aprobado por unanimidad por 413 votos a favor, por lo que fue enviado al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.

El pleno también avaló, por 407 votos a favor, una minuta enviada por la Cámara Alta, que modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.