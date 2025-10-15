Diputados avalan reformas al Código Fiscal de la Federación contra ‘factureras’

México
/ 15 octubre 2025
    Diputados avalan reformas al Código Fiscal de la Federación contra ‘factureras’
    Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, diputado del PAN, durante su participación en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la que continúa a discusión de las reservas del dictamen de reforma a la ley federal derechos, como parte de la miscelánea fiscal. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Este miércoles se realizó la discusión del dictamen para reformar el CFF que forma parte del paquete de ingresos 2026

La Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Fiscal de la Federación con 348 votos a favor y 130 en contra; con esta buscan endurecer el combate a empresas factureras y castigar con prisión a quienes evaden impuestos con comprobantes fiscales.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) calificó el ordenamiento como un código fiscal espía, terrorista y confiscatorio”; mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que dicho instrumento atenta contra derechos de los contribuyentes “criminaliza errores administrativos, convierte al SAT en un monstruo institucional y debilita el estado de derecho”.

Por otro lado, Morena negó la intención de intromisión en la vida de los mexicanos y mexicanas, defendiendo el acceso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a información de las plataformas digitales para asegurar el pago de contribuciones.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalistas prevén litigios por cambios al Código Fiscal y deducciones bancarias

¿DE QUÉ VA LA REFORMA AL CÓDIGO FISCAL?

Este miércoles se realizó la discusión del dictamen para reformar el Código Fiscal de la Federación (CFF) que forma parte del paquete de ingresos 2026.

Tienen el objetivo de combatir prácticas ilícitas, sancionar a las factureras, el uso indebido de sellos digitales y combatir el contrabando de hidrocarburos.

La eficiencia recaudatoria no sólo modernizará los procesos de control y verificación, aseguró, sino que evitará que los recursos públicos se pierdan y lleguen a los programas e inversiones públicas que beneficien a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Consuma Senado reforma a la Ley de Amparo; acusa oposición ‘retroactividad simulada’

Señaló que contiene cuatro ejes entre los que destacó la comercialización ilegal de hidrocarburos, con nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital, como la emisión de comprobantes fiscales sin clave de ingreso, sin número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía, y que el permiso no esté vigente o sea distinto al otorgado por dicha entidad.

Respecto a la obligación de los prestadores de servicios digitales para permitir a las autoridades fiscales acceder a la información de sus registros, subrayó que se tomó en cuenta lo planteado en las mesas de trabajo.

Así, el dictamen se limitó únicamente a que la autoridad fiscal pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, evitando abusos al recopilar información, respetando la privacidad y la protección de datos personales.

(Con información de El Universal)

Temas


Evasión Fiscal
Reforma Fiscal

Localizaciones


México

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

Trump afirma que última embarcación atacada en el Caribe era un submarino
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó al diario Reforma como “propaganda del conservadurismo” al aclarar que el nuevo reglamento energético no amplía las facultades de expropiación del gobierno

Claudia Sheinbaum arremete contra Reforma; lo acusa de ser ‘órgano de propaganda del conservadurismo mexicano’
Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, joven de 16 años vista por última vez en Naucalpan el 2 de octubre

Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan
Vanessa Gurrola, modelo sinaloense e influencer, fue arrestada en San Diego, California, acusada de asesinato en primer grado por la muerte de un hombre vinculado al antiguo Cártel de los Arellano Félix.

Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?
Uno de los apoyos sociales más emblemáticos de los gobiernos de la llamada ‘4T’ es Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), destinado a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni cuentan con un trabajo.

¿Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo este 2025?
México continúa como el mejor equipo de la Concacaf en la clasificación global del organismo.

México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA
Eleazar Gómez se salva de la eliminación en la primera gala de La Granja VIP, pero su triunfo desata controversia entre los seguidores del reality por una supuesta irregularidad en la competencia

Eleazar Gómez gana la primera gala de salvación en La Granja VIP, pero lo acusan de hacer trampa