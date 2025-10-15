Consuma Senado reforma a la Ley de Amparo; acusa oposición ‘retroactividad simulada’

    Consuma Senado reforma a la Ley de Amparo; acusa oposición ‘retroactividad simulada’
    Apenas concluyó la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se anunció el desahogó de la reforma al amparo. FOTO: CUARTOSCURO

Con el voto de Morena y aliados, aprueban minuta de polémica reforma y la turnan al Ejecutivo

Después del enredo que provocó la incorporación de última hora de un transitorio de retroactividad, los senadores de Morena recibieron la minuta de los diputados, cerraron la pinza y consumaron la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo.

En los hechos, acusó la Oposición, asoma el “gatopardismo”: la retroactividad permanece y la ley debilita, en perjuicio de ciudadanos y de colectivos, la figura del juicio de amparo.

TE PUEDE INTERESAR: México lidera lista de desapariciones ante la ONU: 779 casos urgentes en revisión

En horas de madrugada, Morena en San Lázaro revivía en la reforma a la Ley de Amparo el polémico artículo transitorio en materia de retroactividad.

Pasadas las tres de la tarde, en el Senado, a Morena ya no le importó guardar las formas y, en un santiamén, se desentendió de los trámites de rigor y, apenas terminaba la comparecencia del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya anunciaba el desahogo de la minuta.

Con la retroactividad, evidenció la priista Carolina Viggiano, la 4T podrá cobrar créditos fiscales pendientes, que cifran los dos billones de pesos.

“Dicen (en Morena) ‘es que corregimos un asunto que tiene que ver con una redacción’, pero esta redacción está peor, realmente. Solamente la Presidenta dijo: “No, es que eso no iba”. ¡Claro que iba!, porque ya hicieron cuentas y necesitan dinero”.

El senador Clemente Castañeda intentó en vano frenar el debate con una moción de suspensión. El jefe de la bancada naranja advirtió que Morena, al reincorporar la retroactividad, insultaba a la inteligencia.

“La Cámara de Diputados, hay que decirlo con todas sus letras, mantuvo la retroactividad”, alegó. “Pero afirman que no es retroactivo. Repetimos: hay un error mayúsculo. La Ley de Amparo no es una ley procesal, es una ley sustantiva que protege derechos y garantías concretas.

“Pero ahora no, ahora nos quieren engañar absolutamente. Quieren decir que no es retroactivo, simple y sencillamente poniendo en el decreto que no es retroactivo”.

La panista Guadalupe Murguía aseguró que la retroactividad permanece: “Está simulada, maquillada, negada. Es la estrategia política del gatopardismo: vamos a hacer cambios, pero para que todo siga igual. Quieren darnos atole con el dedo”.

Por Morena, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el parlamentario que la semana pasada introdujo el transitorio, afirmó que los derechos adquiridos están a salvo.

“Queda claro que no existe la retroactividad. Yo ya había dicho que no era la intención y que los derechos adquiridos están a salvo. Se perfeccionó lo que aquí debatimos, se afinó lo que debía precisarse manteniendo el espíritu que desde el Senado defendimos, el amparo sirva verdaderamente al pueblo y no sea un instrumento de abuso o de evasión de quienes buscan torcer la ley”.

Reforma

