Diputados de Morena van a campañas de Veracruz y Durango para apoyar electoralmente

Diputados federales de Morena arrancaron este fin de semana con la instrucción que dio el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el pasado 10 de febrero, de volcarse a los estados de Veracruz y Durango para apoyar electoralmente.

Para lo anterior, el pasado 14 de febrero se realizó un sorteo en el que se determinó que 19 diputados, cuyos distritos están en Veracruz, serán enviados a esa entidad a hacer labor territorial, mientras que el resto, 234 congresistas, deberán desplazarse a Durango.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¿Cree que hubo mucha corrupción?’: Cercano a Trump indaga personalmente a AMLO, revela Roberto Rock

Cada diputado de Morena adquirió —con sus propios recursos— de dos a seis tablets, todas de la marca Samsung, modelo Galaxy Tab A9+ (WiFi), cuyo costo en la página oficial es de 4 mil 499 pesos.

Lo anterior, por mandato expreso de López Beltrán.”Es importantísimo, no se adelanten, porque sólo una tableta es compatible y no es cualquier tableta, ¿por qué no es cualquier tableta? porque es sólo una tableta la que nos permite enrolar y afiliar, necesita la autorización de la marca, son tabletas de la marca Samsung”, explicó Andy López Beltrán en el mencionado encuentro del pasado 14 de febrero en la Cámara de Diputados.

EL UNIVERSAL solicitó a la dirigencia nacional de Morena información sobre el número de tablets que han comprado para la labor de afiliación y el número de afiliados que han logrado desde la llegada de Andrés Manuel López Beltrán, así como los argumentos por los que se determinó utilizar una tablet de la marca Samsung.

El partido guinda rechazó ofrecer detalles al respecto. Argumentó que debido a que el presente ejercicio aún se encuentra vigente y que los contratos forman parte del informe final de todos los ingresos y gastos del mismo: “Aún no se cuenta con una expresión documental, toda vez que los registros contables aún constituyen cifras o información preliminar”, indicó.

”De ahí que, en términos de la normatividad electoral, la información relativa a los recursos invertidos en la campaña de afiliación se encuentra vinculada con el ejercicio de recursos públicos por parte de un partido político, lo que implica que dicha información sea sujeta a un proceso de fiscalización”, señaló la respuesta solicitada vía transparencia, en la que se omitió dar una explicación técnica de por qué se pidió que las tablets fueran de un modelo y marca específicos.

La misión de los legisladores de Morena es acelerar el proceso de afiliación en Durango y Veracruz, que están próximos a renovar cargos locales, el 1 de junio próximo.

De acuerdo con fuentes consultadas, algunos diputados han manifestado temor de acudir a Durango, principalmente quienes en el sorteo les tocó acudir a los municipios de Tamazula, Mezquital y Durango, registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como los más peligrosas de la entidad.

Al respecto, Ricardo Monreal puntualizó en entrevista que los diputados podrán acudir a apoyar a partir de este sábado 5 de abril y durante los dos meses posteriores, así como en sus días libres y fines de semana.

Subrayó además que la seguridad de los congresistas estará garantizada, y que no habrá violaciones a la ley electoral.

”Esto es voluntario y ya tienen luz verde a partir de este fin de semana porque las campañas van arrancando. Vamos a cuidarlos, los recorridos serán de día, en fines de semana o días libres; además, todo lo que se haga será de acuerdo con la legalidad, nada se va a violar”, aseveró el legislador Monreal Ávila.

Petición

El pasado 10 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, instruyó a los diputados federales a redoblar esfuerzos para afiliar a ciudadanos al partido guinda, para ello pidió a los congresistas comprar las tablets que se requieren para realizar el proceso de afiliación, las cuales, explicó, deben ser de la marca Samsung, y hasta recomendó hacer una compra consolidada para que salgan más baratas.

Así lo dijo López Beltrán en un encuentro privado que se llevó a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro, como parte de una reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena.

“La realidad es que nosotros solos no vamos a poder, entonces vengo a invitarles a que se sumen a esta estrategia. La afiliación se está haciendo de manera digital, es importante que adquieran sus tabletas porque después todos los demás procesos se van a hacer así, es decir, la inscripción de los representantes de casilla, las capacitaciones”, señaló.

Y continuó: “Yo le pedí al coordinador [Ricardo Monreal] que ayude a organizar, porque evidentemente si se juntan todos, se puede hacer una compra consolidada y eso puede ayudar a tener un menor precio, entonces póngase de acuerdo para eso”, dijo a los diputados de su partido.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó además que las tablets no pueden adquirirse con cualquier proveedor, sino que debe ser con Samsung.

”Es importantísimo, no se adelanten, porque sólo una tableta es compatible y no es cualquier tableta, ¿por qué no es cualquier tableta? porque es sólo una tableta la que nos permite enrolar y afiliar, necesita la autorización de la marca, son tabletas de la marca Samsung”, precisó.

Adhesión digital

La información relativa a los recursos invertidos en el plan de afiliación está vinculada con el ejercicio de recursos públicos, lo que implica que la información sea sujeta a un proceso de fiscalización, indicó Morena.